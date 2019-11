Bursadecartușe.ro este un proiect unic în industria de printing din intreaga Europă, fiind singura platforma care stabilește o legătură directă, fără intermediari, între marii producători globali, revânzător și client final. Această platformă scurtează lanțul de distribuție, pornind de la producător până la clientul final, oferind atat preturi atractive, cât și pachete de servicii pentru dezvoltarea revânzătorilor.

Pe lângă posibilitatea cumpărătorului (retailer sau enduser) de a achiziționa produse prin accesarea unor vendori consacrați, platforma își propune informarea și suportul în business, mai ales pentru retaileri, care beneficiază de informații corecte și complete. Așadar, producătorul se poate adresa în mod direct utilizatorului final, informându-l și promovând în mod corect atributele specifice cartuselor comercializate.

“Am creat Bursa de Cartușe având două scopuri în minte. În primul rând am urmărit ca acest marketplace să devină unica platformă relevantă atât din prisma conținutului, cât și din prisma prețului și a serviciilor adiacente produsului. Am dorit eliminarea oricărui intermediar între marii producători, revânzători și clientul final astfel încât prețurile să fie cât mai bune. În al doilea rând, am dorit ca Bursa de Cartușe să fie o sursă completă pentru utilizatori cu privire la noutățile din industrie, legislația aplicabilă, serviciile oferite, facilități sau orice alte informații relevante.”

CEO, Bursa de Cartuse

Bursadecartușe.ro este o platformă complexă și completă, o unealtă de dezvoltare a business-ului pe acest segment al printing-ului.