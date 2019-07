Călin Popescu Tăriceanu a anunțat schimbarea din funcție a lui Teodor Meleșcanu

Călin Popescu Tăriceanu, președintele ALDE și al Senatului, a anunțat că luni, în ședința pe care o va avea formațiunea politică pe care o reprezintă, va propune schimbarea din funcție a ministrului de Externe.

"Am discutat cu mai mulţi colegi din conducere într-o manieră informală şi mâine vom avea o reuniune a Biroului Politic, în care vom propune înlocuirea din funcţie a ministrului de Externe. Cred că percepţia publică care s-a creat despre ministrul de Externe îi afectează atât propria capacitate de lucru", a declarat Tăriceanu duminică, la Antena 3.



Preşedintele ALDE a adăugat că a discutat cu Teodor Meleşcanu, pe care îl apreciază, despre posibilitatea înlocuirii lui.



"Îl apreciez personal pe Teodor Meleşcanu, cu care am lucrat foarte mulţi ani împreună (...), însă amândoi ştim cât e de greu să te lupţi cu percepţia publică, să lupţi împotriva percepţiei publice. Am avut şi cu domnia sa o discuţie pe acest subiect. (...) Avem câteva propuneri da candidaţi şi (...) Biroul Politic Central va alege unul din aceşti candidaţi, colegii mei vor anunţa decizia după şedinţă", a mai spus Tăriceanu.



El a precizat că nu va fi prezent la şedinţă, deoarece este în concediu.