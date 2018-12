Călin Popescu-Tăriceanu, mesaj de Anul Nou: „2019 va aduce multe schimbări în bine pentru România”

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu le urează românilor "La mulţi ani!" şi le doreşte "un an nou plin de bucurii şi împliniri".



"Anul ce se termină a fost unul în care am avut de trecut peste o serie de provocări, dar a fost şi un an în care am realizat progrese importante pentru ţara noastră. Trecerea într-un nou an aduce întotdeauna un sentiment de speranţă pentru fiecare dintre noi. Într-un moment în care întoarcem pagina anului 2018 şi ne pregătim pentru noul an, îmi doresc ca 2019 să fie un an al solidarităţii între români, în care vom reuşi să punem capăt dezbinării din societate, un an în care să asigurăm prosperitate şi siguranţă, atât cetăţenilor, cât şi ţării", afirmă Tăriceanu în mesajul de Anul Nou, postat pe pagina sa de Facebook.



Preşedintele Senatului şi lider al ALDE îşi exprimă certitudinea că nou an va aduce schimbări în bine pentru România şi subliniază în special faptul că România trebuie să-şi consolideze poziţia în Uniunea Europeană, mai ales în contextul în care ţara noastră deţine preşedinţia Consiliului UE în primul semestru din 2019.



"Nu există nicio îndoială că 2019 va aduce multe schimbări în bine pentru România. Sper ca împreună să facem faţă tuturor obstacolelor ce ne vor ieşi în cale pe parcursul anului viitor, iar România va fi din ce în ce mai puternică. În 2019 avem o mare oportunitate de a consolida poziţia României în Uniunea Europeană. Trebuie să învăţăm să folosim toate aceste oportunităţi care ni se ivesc pentru a promova interesele ţării noastre, ale cetăţenilor. Îmi doresc pentru anul ce vine, dar şi pentru următorii, ca vocea României să se facă auzită mai bine în Europa. Vreau o Românie puternică într-o Uniune Europeană puternică, în care cetăţenii sunt trataţi în mod egal. Am convingerea că avem forţa pentru a contribui la schimbarea în bine a Uniunii Europene în timpul mandatului preşedinţiei Consiliului UE. Vă urez un an nou cu bine şi vă chem pe toţi să colaborăm pentru o Românie unită. Sunt convins că dacă vom lucra împreună, vom asigura progresul României şi vom garanta fiecărui român oportunităţile pe care le merită", arată Călin Popescu-Tăriceanu în mesajul transmis românilor cu ocazia Anului Nou.