Calvarul prin care au trecut Teodora și soțul ei ani la rând. Înainte de cununie, criminalul i-a bătut pe amândoi

Teodora, tânăra ucisă în Cosmopolis, anunțase poliția încă din 2021 că agresorul ei are arme. Sursa foto: Facebook

O durere imensă pentru familia tinerei mame, dar şi multe semne de întrebare pentru întreaga societate. Teodora nu a fost victima violenţei domestice. A fost ţinta sigură a unui individ care a anunţat încă de acum patru ani că o va ucide. A fost victima autorităţilor care nu au făcut nimic pentru a-l opri. Astăzi, poliţiştii au descins în Oneşti, la mai multe proprietăţi care-i aparţin asasinului, mort şi el.

Vecină: „Știu de ea cele câteva luni și după încă câteva luni când a hărțuit-o, deci fata bătea în țeavă când el o hărțuia. Deci, el venea la geam și cu un băț bătea în toate geamurile, o speria la propriu, asta înainte să îi spargă geamul.”

Asta spun vecinii despre Robert Lupu. Poliţiştii i-au percheziţionat astăzi mai multe proprietăţi din Oneşti. Robert Lupu este mort. S-a sinucis după ce a executat-o sâmbătă pe Teodora cu patru gloanţe, în timp ce-şi ţinea fetiţa de trei ani în braţe, într-un cartier de lângă Bucureşti, în faţa mai multor copii şi femei.

Vecină: „Nu merita o aşa soartă.”

O crimă atent planificată

O crimă cu premeditare şi atent planificată, dar pentru care nu va mai răspunde nimeni. Autorul crimei este mort. Calvarul Teodorei a început în martie 2021.

Sorin Stoleru, avocatul Teodorei Marcu: „În timp ce se deplasau cu maşina din Bacău spre Oneşti, s-au întâlnit, nu ştiu dacă întâmplător, s-au întâlnit cu Lupu Robert. Acesta a întors maşina după ei, i-a fugărit, i-au şicanat în trafic, ca să-i scoată de pe şosea.”

Soţul a sunat la 112 şi a cerut ajutorul poliţiei. Robert Lupu i-a urmărit până în faţa Postului de Poliţie Helegiu.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii au luat măsura sancționării contravenționale la regimul rutier, a bărbatului de 45 de ani. Facem precizarea că, în contextul acestui incident, nu a fost depusă nicio plângere penală de către niciuna din persoanele implicate”, a transmis IPJ Bacău.

Sorin Stoleru, avocatul Teodorei Marcu: „Am văzut şi eu acel comunicat. Eu ştiu de la ei că au depus plângere la Postul de Poliţie Helegiu, adică la postul de Poliţie unde au ajuns ei urmăriţi în trafic de Lupu Robert. Şi acolo, tot de la ei ştiu, că poliţiştii au întocmit şi un proces verbal. Nu ştiu ce au scris în procesul verbal, ei nu l-au văzut niciodată.”

Criminalul a amenințat-o de mai multe ori pe Teodora că o va ucide

Tot în martie 2021, soţii Marcu l-au reclamat din nou pe asasin la Postul de Poliţie Cetate, din judeţul Dolj. Îi bătuse pe amândoi înainte de cununia civilă.

„Bărbatul și concubina acestuia au formulat plângeri prealabile pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, fără a prezenta certificate medico-legale, iar martorii precizați și identificați au declarat că nu au văzut și nu au fost de față la faptele sesizate. La sfârșitul anului 2021, dosarul penal a fost înaintat unității de parchet competente”, a transmis IPJ Dolj.

Teodora se temea pentru viaţa sa. Călăul i-a trimis mesaje în repetate rânduri în care îi spunea explicit că o va ucide.

Sorin Stoleru, avocatul Teodorei Marcu: „Ea mi-a spus mie că el deţine un pistol airsoft cu bile din plastic. Eu când am făcut cererea asta de emitere a unui ordin de protecţie, am specificat că deţine arme, am şi explicat ce fel de armă deţine, şi am cerut şi obligarea pârâtul să predea acel pistol. În hotărâre scrie că motivul este legat de faptul că el nu a folosit acel pistol la agresiunile pe care le-a exercitat şi că noi nu am făcut dovada că într-adevăr el deţine acel pistol.”

Joi, Teodora va fi condusă pe ultimul drum.