Candidatul la funcția de cancelar, susținut de Angela Merkel, greșeală la urne în ziua alegerilor

Armin Laschet a omis să ascundă buletinul de vot în faţa camerelor de filmat, aşa cum prevede Codul Electoral. Acesta nu şi-a împăturit buletinul de vot, astfel că toată lumea a putut vedea unde a pus cele două bife candidatul la funcția de cancelar.

Potrivit Deutsche Welle, votul său nu a fost anulat și este valid.

All of the candidates for German chancellor have cast their votes, but Armin Laschet made a mistake.



The CDU/CSU hopeful folded his ballot paper in such a way that his choices were visible.



The Federal Returning Officer says there isn't a problem - the ballot paper is valid. pic.twitter.com/zieeglha8V