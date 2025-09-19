Capitala, plină de grafitti cu site-uri pentru stupefiante. Cazul a ajuns la procurori

Graffiti-urile au apărut pe zidurile mai multor clădiri din Centrul Vechi și din zona Piața Romană. sursa foto: Getty

Bucureștiul a fost „tapetat” cu grafitti prin care erau promovate site-uri unde se vând substanțe stupefiante. Autoritățile au intrat pe fir, iar desenele au fost șterse din zonele unde au fost descoperite. În paralel, procurorii DIICOT au deschis un dosar penal pentru a stabili dacă drogurile au fost comercializate și pe teritoriul României.

Autoritățile s-au autosesizat în acest caz și au solicitat Primăriei să fie șterse toate aceste desene pe zidurile clădirilor prin care erau promovate site-uri de pe care se puteau comanda stupefiante. Între timp, procurorii DIICOT au preluat această anchetă. Site-ul a fost închis, iar un dosar penal este în curs de verificare în așa fel încât să se stabilească dacă nu cumva toate drogurile prezente pe acest site erau vândute și pe alte rețele sociale, de mesagerie criptată.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, procurorii antimafia au în vizor mai multe grupări care vând droguri de risc și mare risc, disimulate în produse alimentare, fie pe internet, fie pe aplicații de mesagerie criptată.

Este o anchetă extrem de complicată, dat fiind faptul că, spun surse pentru Antena 3 CNN, site-ul nu era înregistrat în România, ceea ce înseamnă că administratorii și implicit dealerii vor fi extrem de greu de prins.