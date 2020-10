Care este diferenta dintre ecografia 2D, 3D si 4D?

In ultimii ani insa ecografiile 3D si 4D au devenit din ce in ce mai populare, fiind utilizate pe scara larga de catre parintii care isi doresc imagini mai vii si mai bine conturate cu copilasul pe care il asteapta cu atata nerabdare.

Ecografia prenatala este examenul ce utilizeaza unde de sunet de inalta frecventa care trec prin abdomen printr-un traductor pentru a genera imagini foto sau video cu fatul cu ajutorul unui Ecograf. Ecografia 2D este o procedura care produce imagini alb-negru.

Acest tip de ultrasunete este folosit, de obicei, pentru a asculta bataile inimii bebelusului si pentru a identifica sexul. Cu toate acestea, ar putea fi aplicata chiar si pentru a determina in ce luna de sarcina este gravida, precum si pentru a examina eventualele malformatii congenitale. Se desfasoara in mod obisnuit in a 20-a saptamana de sarcina, moment in care medicul va dori sa se asigure ca placenta este normala, ca este atasata corect si ca bebelusul se dezvolta asa cum trebuie in uter. In acest moment se stabileste, de asemenea, sexul fatului.

Ecografia 3D utilizeaza o tehnologie echivalenta cu cea a ecografiei 2D, dar trimite unde sonore din diferite directii si, in consecinta, obtine imagini tridimensionale ale bebelusului, afisand in mod clar caracteristicile micutului.

Ecografia 4D foloseste o tehnologie identica cu cea utilizata in ecografiile 2D si 3D, dar ecografele captureaza fotografii in mod continuu pentru a produce imagini in timp real ale copilului. Este ca o fereastra in pantece, prin care poti vedea modul in care micutul se misca, casca, etc.

Imagistica cu ultrasunete este disponibila inca din anii 1950 si nu prezinta niciun risc pentru sanatatea pacientilor. Totodata, nici ecografia 2D, nici ecografiile 3D si 4D nu utilizeaza radiatii, neavand efecte nocive asupra pacientilor sau asupra copilasilor din burta gravidelor care sunt supuse unor astfel de teste.

Ecografiile 3D si 4D sunt proceduri optionale care pot fi efectuate in clinicile particulare ca parte a ingrijirii prenatale obisnuite. In consecinta, aceste teste nu sunt oferite gratuit prin asigurarea de sanatate. Cel mai bun moment in care gravidele sa aiba parte de primele ecografii 3D sau 4D este atunci cand ajung in a 24-a saptamana de sarcina.