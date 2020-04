''Spălarea ar trebui făcută la fel ca şi mâinile, cu apă caldă şi săpun. Săpunul are această proprietate, de a neutraliza virusul. Spălarea ei se poate face şi cu detergent, clătirea trebuie să fie foarte bună, pentru că nu vrem ca atunci când o refolosim să avem particule de detergent.

Dacă este posibil să o expunem la aburi fierbinţi, ar fi şi mai bine. În clipa în care au venit noile reglementări am experimentat şi am zis, hai să văd şi eu cum poate fi reutilizată o mască de protecţie şi am încercat întâi cu fierul de călcat. Primul lucru a fost să lipesc masca de fierul de călcat, pentru că nu am reglat bine temperatura şi s-a topit instant.

Sunt nişte studii care au arătat că substanţele de dezinfectat pot duce la deterioriarea materialului.

Purtarea măştii îşi pierde toate beneficiile în clipa în care fumăm, pentru că ţigara este cel mai uşor de contaminat. Partea ţigării care intră în gură va fi atinsă cu degetele (...) Masca nu trebuie atinsă, nu trebuie manevrată, manipulată.

Trebuie să scăpăm de obiceiul de a ne pune mâna pe faţă. Noi folosim această mască, nu doar pentru a ne proteja de aerosoli, dar inclusiv de germenii de pe mâini pe care îi luăm de pe suprafeţe'', a explicat doctorul Gabriel Gurguţă.

Care sunt paşii pentru a îndepărta şi dezinfecta corect o mască de protecţie