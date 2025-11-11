"Cârnați din topor din Vâlcea", al 15-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european

3 minute de citit Publicat la 20:12 11 Noi 2025 Modificat la 20:33 11 Noi 2025

"Cârnații din topor din Vâlcea" sunt cârnați din carne de porc, afumați cu lemn de fag. Sura foto: Facebook/Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a publicat marți Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2259 al Comisiei din 04 noiembrie 2025 de înregistrare a unei denumiri în Registrul indicațiilor geografice protejate (IGP), respectiv "Cârnați din topor din Vâlcea – IGP", acesta fiind al 15-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, printr-un comunicat, potrivit Agerpres.

Celelalte 14 produse recunoscute și înregistrate la nivel european sunt: Magiun de prune de Topoloveni (Indicație Geografică Protejată), Salam de Sibiu (Indicație Geografică Protejată), Novac afumat din Țara Bârsei (Indicație Geografică Protejată), Scrumbie afumată de Dunăre (Indicație Geografică Protejată), Telemea de Sibiu (Indicație Geografică Protejată), Cârnați de Pleșcoi (Indicație Geografică Protejată), Cașcaval de Săveni (Indicație Geografică Protejată), Salata cu icre de știucă de Tulcea (Indicație Geografică Protejată), Telemea de Ibănești (Denumire de Origine Protejată), Salată tradițională cu icre de crap (Specialitate Tradițională Garantată), Plăcintă dobrogeană (Indicație Geografică Protejată), Pită de Pecica (Indicație Geografică Protejată), Salinate de Turda (Indicație Geografică Protejată) și Sardeluță marinată fabricată potrivit tradiției din România - Specialitate Tradițională Garantată (STG).

În prezent, România mai are patru produse care se află în etapa de verificare la nivelul Comisiei Europene, respectiv pentru dobândirea protecției Indicației Geografice Protejate: Babic de Buzău, Brânză frământată de Teaca, Salam Poiana Mărului și Bere Sadu, iar în faza de opoziție europeană, pentru dobândirea protecției Indicație Geografică - Batog de sturion.

"Denumirea produsului «Cârnați din topor din Vâlcea - IGP» a dobândit protecția pe sistemul de calitate Indicație Geografică Protejată (IGP) în baza Regulamentului (UE) 2024/1143 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 aprilie 2024 privind indicațiile geografice pentru vin, băuturi spirtoase și produse agricole, precum și privind specialitățile tradiționale garantate și mențiunile facultative de calitate pentru produsele agricole, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013, (UE) 2019/787 și (UE) 2019/1753 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012", precizează MADR.

Indicația geografică protejată (IGP) arată legătura dintre regiunea geografică specifică și denumirea produsului, în cazul în care o anumită calitate, reputație sau altă caracteristică poate fi atribuită în mod esențial originii sale geografice. Pentru a beneficia de această etichetă de calitate, cel puțin una dintre etapele de producție, prelucrare sau preparare trebuie să aibă loc în regiune.

"Cârnați din topor din Vâlcea – IGP" sunt cârnați din carne de porc lucru (CPL), afumați cu lemn de fag, cu forme de cilindri neregulate, înveliți în membrane naturale (mațe porc). Pentru "Cârnați din topor din Vâlcea – IGP" se folosește carne de porc lucru cu un procent de 80/20 % - carne și grăsime, care se mărunțește cu toporul (toacă), rezultând cuburi/bucăți de carne și grăsime de dimensiuni relativ mari, respectiv de max. 12 mm. Gustul și frăgezimea obținute în urma etapei de sărare/maturare a cărnii cu sare de la Ocnele Mari sunt completate de aroma condimentelor și de gustul de afumat specific datorat utilizării lemnului de fag, care diferențiază produsul 'Cârnați din topor din Vâlcea' de alte tipuri de cârnați afumați, atât din punctul de vedere al metodei de preparare, cât și din punctul de vedere al caracteristicilor produsului.

Toate etapele specifice procesului de producție pentru obținerea produsului "Cârnați din topor din Vâlcea – IGP" se desfășoară în aria geografică delimitată ce cuprinde comunele: Mihăești, Ocnele Mari, Frâncești, Popești, Roești, Lăpușata, Roșiile din județul Vâlcea.

Cererea de înregistrare a denumirii "Cârnați din topor din Vâlcea – IGP" se bazează pe reputație și pe anumite caracteristici distincte ale produsului datorate sărării cărnii cu sare de la Salina Ocnele Mari, precum și dubla afumare cu lemn de esență tare a cârnaților.

Cererea de înregistrare în vederea dobândirii protecției IGP pentru denumirea "Cârnați din topor din Vâlcea – IGP" a fost înaintată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) de către grupul aplicant Asociația Producătorilor Tradiționali, Meșteșugari și Artizani Vâlcea.