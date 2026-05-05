Cât costă motorina şi benzina marţi, 5 mai. Preţurile se menţin sus, la pompă

1 minut de citit Publicat la 09:47 05 Mai 2026 Modificat la 09:47 05 Mai 2026

Motorina şi benzina se comercializează, în continuare, la preţuri ridicate în România. Marţi, 5 mai, carburanţii costau, aproximativ, cât luni. Astfel, la unele staţii din Bucureşti, motorina standard se vinde cu 9,94 lei pe litru, în timp ce benzina standard costă, la pompă, 9,12 lei pe litru. Pentru un litru de GPL, şoferii plătesc 4,32 de lei. Preţul petrolului a scăzut, marţi, până la 113 dolari pentru un baril, după anunţul că Marina SUA contribuie la relaxarea blocadei impuse de Iran asupra Strâmtorii Ormuz.

Motorina premium se vinde, în unele staţii din Capitală, cu 10,45 lei pentru un litru, iar benzina premium cu 9,82 lei/litru.

Barilul de petrol s-a mai ieftinit

Prețurile petrolului au scăzut, marţi, după ce au închis în creștere bruscă luni, în timp ce traderii continuă să evalueze riscul unor întreruperi imediate ale aprovizionării pe fondul tensiunilor reînnoite dintre Statele Unite și Iran.

Contractele futures pentru țițeiul de referință internațional Brent cu livrare în iulie au scăzut marți cu 1,26%, ajungând la 113 dolari pe baril, în timp ce contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate au pierdut 2,12%, ajungând la 104,16 dolari pe baril. Brent și WTI au încheiat luni cu 6%, respectiv 4% mai mult.

Stocurile globale de petrol nu sunt încă la niveluri extrem de scăzute, dar ritmul scăderilor și distribuția inegală între regiuni ridică îngrijorări cu privire la penuriile localizate, a scris Goldman Sachs.

Directorul general al Chevron, Mike Wirth, a avertizat luni că deficitul de combustibil reprezintă o preocupare tot mai mare în unele regiuni ale lumii, deoarece strâmtoarea rămâne închisă.