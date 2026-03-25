Cât costă peştele de Buna Vestire, când e prima dezlegare din Postul Paştelui 2026. Preţuri mai mari faţă de 2025

Cât costă peştele de Buna Vestire, când e prima dezlegare din Postul Paştelui 2026. Sursa foto: captură video

Miercuri, 25 martie, de Buna Vestire, e prima dezlegare la peşte din Postul Paştelui 2026. Potrivit datelor INS, peştele proaspăt şi conservele din peşte sunt mai scumpe cu 8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Românii care ţin post au ieşit în magazine şi pieţe pentru a cumpăra peşte de Buna Vestire. Peştele proaspăt şi conservele au preţuri mai mari, aşadar, în Postul Paştelui 2026. În pieţele din Bucureşti, de exemplu, un kilogram de macrou se vinde cu 36 de lei, crapul - 27 lei/kg, sturionul - 50 lei/kg, iar calcan - 95 lei/kg. Preţurile variază de la o piaţă la alta, dar, în medie, peştele s-a scumpit cu 8% faţă de 2025.

Peşte se va mai mânca şi duminică, 5 aprilie, de Florii, când, de asemenea, va fi dezlegare.

Cât peşte au mâncat românii în 2025

Peștele și conservele din pește au fost mai scumpe cu 7,8% în februarie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, notează Agerpres.

Peștele proaspăt a fost mai scump cu 8,04% luna trecută, comparativ cu aceeași lună din 2025, iar conservele și alte produse din pește au costat mai mult cu 7,41%.

Anul trecut, consumul mediu lunar de pește, produse din pește și conserve din pește a fost de 0,797 kg pentru o persoană în primul trimestru, a urcat la 0,825 kg în trimestrul II și a coborât la 0,815 kg în trimestrul III.

Datele privind prețurile la pește și consumul de pește sunt oferite de INS în contextul în care creștinii sărbătoresc, pe 25 martie, Buna Vestire, zi din Postul Mare în care credincioșii pot mânca pește. Următoarea dezlegare la pește este de Florii.