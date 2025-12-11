Cauza morții medicului din Rovinari care s-a prăbușit în timp ce consulta un pacient. "Urma să facă o operaţie"

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Medicul care a murit în timpul serviciului, în judeţul Gorj, la Spitalul Orăşenesc "Sfântul Ştefan" din Rovinari avea un istoric de probleme cardiace. Colegii săi spun că "urma să facă o operaţie de bypass", pe care a "amânat-o din cauza kilogramelor şi istoricului familial".

Colegii din Spitalul din Rovinari susţin că medicul avea un istoric de probleme cardiace. Era un chirurg apreciat în comunitatea medicală și foarte iubit de pacienți.

"Am fost anunțat de către un coleg medic că domnul doctor Cîrstina nu se simte bine, că a leșinat, ceva de genul. Am alertat colegii din spital, s-au mobilizat exemplar, dar, din păcate, pentru domnul doctor nu s-a mai putut face nimic.

Cum era domnul doctor? O persoană foarte pozitivă. Domnul doctor a ajutat pe toată lumea, nu cred că a refuzat vreodată pe cineva. Un om și un medic extraordinar", a spus Constantin Cosmin Vavură, managerul spitalului.

Ovidiu Cîrstina s-a transferat de la Timişoara în urmă cu şase ani la spitalul din Gorj. Acesta era căsătorit cu o asistentă, care lucra în aceeaşi unitate medicală. El urma să facă o operaţie de bypass.

"Nu a spus că se simte rău? Nu. Nici la raportul de gardă. Pur și simplu s-a oprit și a murit.

Urma un tratament pentru afecțiune? Da, urma să facă și o operație de bypass, pe care a amânat-o și din cauza kilogramelor, și a istoricului familial. Era un medic care făcea și multe gărzi, dar cred că acum nu a fost vorba de epuizare. Era un medic respectat, foarte civilizat, empatic cu pacienții", a subliniat Cosmin Răuţ, un coleg al doctorului Cîrstina.

Este cel de-al treilea caz în ultimele şase luni în care un cadru medical îşi pierde viaţa la locul de muncă. La sfârşitul lunii octombrie doctoriţa Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Județean Buzău a murit în camera de gardă, iar la o lună distanţă un alt medic din Cluj s-a prăbuşit pe holurile Clinicii de Pediatrie.

Președintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, a transmis, miercuri, un mesaj autorităților să considere o prioritate în a identifica soluții și oportunități pentru a oferi condiții medicilor de a profesa și în zonele care nu sunt mari centre universitare sau orașe mari.