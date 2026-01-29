Ce amenzi riscă şoferii români care circulă cu maşinile murdare. Un autoturism necurăţat poate fi şi motiv de respingere la ITP

Şoferii români care circulă cu maşinile necurăţate şi murdăresc carosabilul riscă amenzi mari. Sursa foto: captură video

Conducătorii auto din România care circulă cu maşinile necurăţate şi murdăresc carosabilul riscă sancţiuni foarte mari şi chiar respingerea la Inspecţia Tehnică Periodică (ITP). Autorităţile atrag atenţia că mizeria şi noroiul depuse pe caroserie, roţi sau parbriz pot afecta siguranţa rutieră şi pot ascunde defecte importante ale autoturismului.

De asemenea, este obligatoriu ca numărul de înmatriculare, luneta, parbrizul, farurile şi stopurile să fie întotdeauna curate, pentru a asigura o vizibilitate optimă. În caz contrat, amenda pentru un vehicul murdar sau care nu este întreţinut corespunzător poate fi între 1485 lei şi 3300 de lei, în funcţie de situaţie.

În plus, inspectorii de la staţiile ITP pot refuza să facă inspecţia periodică, dacă vehiculul este atât de murdar, încât ar putea să ascundă defecte care, în mod normal, ar fi vizibile.

Ce se întâmplă cu punctul de amendă în 2026

Începând cu 1 iulie 2026, punctul de amendă devine 216,2 lei, dacă nu vor exista și alte modificări legislative. Un șofer de TIR care circulă cu ITP-ul expirat, sancțiune care face parte din clasa IV, ar primi amendă între: 1.946,25 – 4.325 lei.

Nerespectarea semnalizării rutiere se va sancționa de la 1 iulie cu amendă cuprinsă între 1.297,50 – 1.730 lei, amendă specifică pentru clasa a III-a de sancțiuni.

Șoferii care sunt prinși cu folosirea telefonului mobil în timpul condusului vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 865 – 1.081,25 lei.

Pentru nerespectarea regulilor privind centura de siguranță, se vor aplica amenzi cuprinse între 432,50 – 648,75 lei.