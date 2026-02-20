Ce spune Alexandru Mironov despre scandalul Trump-Obama privind extratereștrii: „Emisari din altă parte au trecut și pe la noi”

Scriitorul de literatură științifico-fantastică Alexandru Mironov a comentat, vineri seară, la Antena 3 CNN, controversa declanșată de Barack Obama când a afirmat că extratereștrii sunt reale și reacția lui Donald Trump. Mironov a declarat că dovezile că există viață inteligentă în Univers sunt „irefutabile”. În opinia sa, viață extraterestră există „categoric”, însă a atras atenția că liderii lumii ar trebui să se preocupe de chestiuni mai...pământești.

Întrebat cum comentează declarațiile președintelui Donald Trump că va desecretiza dosare despre extratereştri şi OZN-uri, Alexandru Mironov a sugerat că liderul lumii libere ar trebui să se concentreze pe alte subiecte.

„În primul rând, că Groenlanda nu mai e o problemă, nici Iranul, nici Rusia. Lucrurile au ieșit complet din peisaj. Avem treabă cu OZN-urile care eventual bâtuie cerul planetei”, a spus scriitorul.

Dezbaterea privind viața extraterestră a prins un nou avânt după ce președintele Barack Obama a afirma că există, dar că extratereștrii nu sunt ținuți la celebra Bază 51.

„Au dreptate ambii președinți, în sensul că dovezi că inteligență în afara pământului există, sunt inevitabile, sunt irefutabile și trebuie să acceptăm faptul că emisari din altă parte au trecut și pe la noi. După cum atenție, noi, pământenii, am trimis două nave Voyager, două sonde, să iasă din sistemul solar. Sunt mai bine de de 50 de ani de când au ieșit din sistemul solar și care vor ajunge undeva pe un cer al unei civilizații, să zicem exatraterestre și care, iată, o să zică, OZN-urile pe care ni le trimit alții”, a spus Mironov.

Scriitorul a precizat că glumește, adăugând: „Dar îmi doresc așa cum le-a reușit în Venezuela răpirea soților Maduro să le reușească și extratereștilor noștri cel puțin răpirea maestrului Trump și al lui Putin și atunci va fi pace pe pământ. Poate că e un mesaj de pace. Atenție asta spune Arthur C. Clarke în „Sfârșitul copilăriei”.

Întrebat totuși ce părere are despre acest mister, scriitorul a subliniat „da, categoric există inteligență extraterestră.”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că intenţionează să ordone agenţiilor federale să „identifice şi să publice” dosare despre extratereştri şi OZN-uri, a căror declasificare este cerută de americani de zeci de ani.

„Nu ştiu dacă sunt reali sau nu”, a mai spus liderul american.

Preşedintele republican a afirmat, de asemenea, că predecesorul său democrat Barack Obama a divulgat „informaţii clasificate" atunci când a sugerat pe un ton glumeţ, într-un interviu la un podcast, că extratereştrii chiar există.

Fostul președinte american Barack Obama a spus, despre extratereștrii, că „sunt reali, dar eu nu i-am văzut”.

„Universul este atât de vast încât e foarte probabil să existe viață undeva. Dar distanțele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât e puțin probabil să fi fost vizitați de extratereștri. Iar eu, în timpul președinției mele, nu am văzut nimic care să arate că ar fi existat un astfel de contact. Serios!”, a adăugat ulterior Obama, când declarațiile lui s-au viralizat.