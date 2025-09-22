Serviciul militar voluntar va fi introdus din 2026. Moșteanu: „Tinerii pot veni să facă armata patru luni voluntar, vor fi plătiți”

Serviciul militar voluntar va fi introdus din 2026. Sursa foto: Armata României/ Facebook

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, luni, la Antena 3 CNN că proiectul pentru serviciul militar voluntar are ca scop să „avem o rezervă a armatei mai mari, mai pregătită și mai tânără”. El spune că rezerva Armatei Române este „îmbătrânită” după ce serviciul militar obligatoriu a fost abolit în 2007.

Moșteanu a vorbit despre cum va funcționa noul proiect și care sunt scopurile acestuia.

„Ca pași, e o modificare a legii pregătirii populației pentru apărare. E un proiect mai vechi, s-a mai încercat avizarea dar în anii trecuți responsabilii politici au fugit de orice temă legată de război, de Ucraina, de armată. Fiind alegeri, au preferat să nu discute.

Cum vedem, provocările din jurul nostru, trebuie să pregătim tot cadrul mai bine. În cazul ăsta, mai bine înseamnă să avem o rezervă a armatei mai mare, mai bine pregătită și mai tânără pentru că armata obligatorie nu mai este obligatorie de la 1 ianuarie 2007 și toți cei care au făcut armata au făcut-o acum 18 ani și toată rezerva e îmbătrânită.

Li se mai adaugă cei care au fost militari profesioniști și sunt trecuți în rezervă. Una peste alta avem o rezervă îmbătrânită. Scopul este să instituie această noțiune nouă de militar voluntar în termeni prin care tinerii, băieți și fete, să vină să facă armata patru luni, sunt retribuiți la finalul acestor patru luni de zile și apoi rămân în rezerva armatei române. Din rândul lor îi ținem pe unii care-și doresc să fie militari profesioniști sau pe care îi dorim noi”

Întrebat cum va funcționa acest serviciu militar voluntar pentru tinerii care lucrează, ministrul a spus că se lucrează la amendamente pentru ca angajatorii să dea tinerilor voluntari un concediu special de patru luni pentru efectuarea stagiului militar.

„O să aibă un soi de concediu, o să poată să plece de la muncă și apoi să revină. Cu siguranță e un principiu la care ținem foarte mult și dacă nu e articulat în draft acum va fi după ce trece din comisiile din Parlament. În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”, a spus Moșteanu la Antena 3 CNN.

Despre posibilitatea revenirii stagiului militar obligatoriu

Ministrul Apărării a fost întrebat și despre posibilitatea revenirii stagiului militar obligatoriu în România.

„Orice se poate dacă e voință politică dar eu cred că nu e cazul.

Armatele trebuie să fie de militari profesioniști, așa sunt armatele NATO. Apoi, de acolo, în funcție de societăți, unii au ales armata obligatorie, alții nu.

Eu cred că la noi nu e cazul. Avem o armată de profesioniști ale căror efective trebuie să crească și vor crește gradual și avem acest nou instrument pentru a-și rește efectivele de voluntari.

E mare diferență între posibil și probabil. E improbabil ca Rusia să atace un stat NATO și o spun cu toată tăria și toate informațiile.

Îi înțeleg pe cetățeni că văzând atâtea știri, mulți văd războiul de aproape de la balcon, cei din Tulcea văd drone căzând. Îi asigur pe toți români, și eu trăiesc aici cu familia și copiii, e o țară sigură, nu avem de ce să ne facem griji, vom mai vedea știri, vor mai fi provocări”, a spus ministrul Ionuț Moșteanu.