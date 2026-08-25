Cea mai ieftină motorină standard din ţară se vinde la Cluj-Napoca. Cât costă carburanţii la pompă, marţi, 25 august

Cea mai ieftină motorină standard din ţară se vinde la Cluj-Napoca. sursa foto: Getty

Benzina şi motorina şi-au păstrat preţurile ridicate de la pompă şi marţi, 25 august. Astfel, în Bucureşti, benzina standard se vinde cu 9,51 lei/litru, iar motorina cu 10,14 lei/litru. Cel mai ieftin carburant diesel din România se găseşte la Cluj-Napoca, unde, la anumite staţii, costă 10,09 lei/litru. Tot acolo benzina standard se comercializează cu 9,49 lei/litru, notează Peco Online.

Cea mai ieftină benzină standard din ţară se comercializează la Timişoara, cu preţul de 9,48 lei/litru, în timp ce motorina standard se vinde acolo cu 10,10 lei/litru.

Preţul mediu al unui litru de GPL a ajuns, în medie, în România, la 4,6 lei.

ANPC anunță controale în benzinării de-abia pentru octombrie

În contextul în care carburanţii au continuat să se scumpească la pompă, deşi, în cazul motorinei, a fost aplicată o reducere a accizei de 20%, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunţat că va controla companiile din piaţă pentru o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial. Totuşi, instituţia a transmis, într-un comunicat, că această procedură va dura până la data de 31 octombrie.

Mai exact, în perioada 7–31 octombrie se va realiza o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial, raportată la o perioadă de 3 luni, răstimp în care operatorii economici vor avea obligația de a pune la dispoziție, lunar, informațiile privind adaosul comercial practicat.

"ANPC va verifica respectarea prevederilor referitoare la modificarea prețurilor carburanților, inclusiv situațiile în care prețul este modificat de mai multe ori în aceeași zi.

În cazul constatării unor astfel de încălcări, sancțiunile aplicabile pot fi cuprinse între 100.000 și 500.000 de lei, cu plata integrală a amenzii", potrivit unui comunicat.