Care au fost cele mai căutate cuvinte online de către copii

Suntem în plin sezon al sărbătorilor şi este timpul să alegeţi cadourile. Pentru a găsi cel mai bun cadou pentru copii, părinţii le pot cerceta interesele şi hobby-urile mai amănunţit decât oricând. Pentru a ajuta la acest lucru, Kaspersky a studiat interesele copiilor în diferite domenii (jocuri, muzică şi filme/desene animate) pentru a ajuta adulţii să decidă ce cumpără.

Compania a analizat date anonimizate, din interogări, din cele mai populare aplicaţii Android, precum şi de pe diverse categorii de site-uri web, toate furnizate voluntar de utilizatorii Kaspersky Safe Kids, pentru a explora interesele şi nevoile cheie ale copiilor în perioada septembrie-noiembrie 2021.

Jocurile au părut a fi cel mai popular subiect de pe YouTube în această toamnă, reprezentând 28,4% din toate interogările. Doi nou-veniţi au ajuns în topul căutărilor de jocuri în acest an - Genshin Impact şi Poppy Playtime.

Minecraft a ajuns pe locul al doilea cu 22,4%. În plus, seria Let’s Play de la Minecraft s-a dovedit a fi mai populară decât Roblox, a cărui cotă de solicitări a fost de 5,9%. Între timp, principalele canale YouTube de jocuri au fost MrBeast, EdisonPts şi Paluten. Interogările legate de muzică s-au clasat pe locul al doilea în ceea ce priveşte numărul de căutări YouTube, cu o cotă de 19,1%.

Cei mai populari muzicieni au fost BTS, BlackPink, Lil Nas X, Ariana Grande şi Twice. Cele mai cunoscute piese au fost CKay - Love Nwantiti, şi două piese noi de la unul dintre membrii BlackPink, LISA – „Lalisa” şi „Money”'. De asemenea, datorită hitului comun My Universe cu grupul coreean BTS, Coldplay, care nu figura anterior în topuri, a ajuns brusc în sfera intereselor copiilor. 12,1% din interogări au fost pentru filme, desene animate şi emisiuni TV. Copiii căutau cel mai frecvent desene animate – ponderea interogărilor a fost de 56,4%.

Cei mai mulţi copii au căutat pe Peppa Pig şi Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir. Ponderea cererilor de emisiuni TV a fost de 35,3%. Liderii au fost următorii: show-ul german Hilf mir este! Jung, pleite, verzweifelt şi Berlin tag und nacht, drama coreeană A Beauty of Revenge şi Mr. Bean.

Când vine vorba de filme, copiii au fost în mare parte interesaţi de Venom: Let There Be Carnage şi SpiderMan: No Way Home, informează Mediafax.

În ceea ce priveşte căutările legate de jucării şi posibile cadouri, Lego şi Barbie au fost lideri. Din sfera educaţională, copiii au fost cei mai interesaţi de lumea animală şi de experimentele de chimie şi fizică. „Este important să înţelegeţi tendinţele globale cu privire la interesele copiilor, precum şi ce anume îl pasionează pe copilul dumneavoastră.

Un cadou bazat pe ceva super popular în acest moment poate fi util şi nu se va uza, cum se întâmplă cu o pereche de Vans, de exemplu. Preferinţele unui copil pentru jocuri, filme sau muzică oferă indicii bune. Dacă sunt iubitori de muzică, un cadou precum o pereche de căşti bune poate fi o opţiune excelentă”, spune Anna Larkina, expert în analiză de conţinut web la Kaspersky

