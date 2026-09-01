Bulgaria a repornit centrala de la Kozlodui la capacitate maximă. Dunărea a crescut pe partea bulgară cu 15 centimetri

1 minut de citit Publicat la 17:08 01 Sep 2026 Modificat la 17:21 01 Sep 2026

Centrala nucleară de la Kozlodui, Bulgaria. sursa foto: Agerpres

Centrala nucleară de la Kozlodui, singura centrală atomoelectrică a Bulgariei, a început marți revenirea treptată la capacitatea normală a producției de electricitate, relatează Agerpres, care citează EFE.

Puterea centralei a fost redusă luna trecută, ca urmare a scăderii nivelului Dunării. Bulgaria primește aproape o treime din necesarul său de electricitate de la Kozlodui.

Unul din cele două reactoare ale centralei funcționează acum la aproape întreaga sa capacitate de 1.000 de megawați. Celălalt este la capacitate maximă.

Bulgarii au redus puterea la Kozlodui cu 12%. România a închis centrala de la Cernavodă

Scăderea debitului Dunării a forțat, pe 20 august, reducerea cu aproximativ 12% a puterii primului reactor. S-a întâmplat după ce România a oprit, pe 13 august, unitatea numărul 2 de la Cernavodă, tot din cauza scăderii apelor fluviului. Unitatea 1 fusese oprită încă de la finele lunii iulie.

Măsurile luate de autoritățile române, inclusiv scufundarea unor barje în zona brațului Bala pentru a crește debitul pe Dunărea veche, nu au dat rezultate. Nu este clar momentan când ar putea fi repornite cele două reactoare ale centralei românești.

Dunărea a crescut cu 15 centimetri la Ruse

Între timp, nivelul Dunării în apropierea orașului Ruse a crescut cu 15 centimetri, situație ce permite revenirea centralei atomoelectrice bulgărești la capacitatea sa normală de funcționare.

Cu o capacitate de 2.000 de megawați, 1.000 de megawați pentru fiecare din cele două reactoare, centrala nucleară de la Kozlodui furnizează aproximativ 30% din energia electrică a Bulgariei.

Inaugurată în urmă cu 52 de ani, această centrală are șase reactoare de concepție sovietică.

Patru au fost închise între anii 2002 și 2006 la cererea Comisiei Europene, astfel că în prezent numai unitățile 5 și 6 sunt operaționale.