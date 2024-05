Centru Regional de Oncologie înfiinţat la Craiova din fonduri europene

Un Centru Regional Medical de Oncologie va fi înființat la Craiova, iar primul pas a fost făcut deja. Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență din Craiova a fost modernizată și dotată cu aparatură ultramodernă. Urmează modernizarea secției de radiologie și realizarea secției de oncopediatrie.

Modernizarea secției de Oncologie a fost realizată din fonduri europene.

"Proiectul nostru este ca în perioada următoare să înfiinţăm la Craiova un centru regional pentru tratarea cancerului. Acesta ar îngloba câteva din secţiile deja existente, două secţii, iar o a treia o vom depune pe proiecte europene", a declarat Cosmin Vasile, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

Autoritățile din Craiova au în plan crearea unui sistem pentru tratarea cancerului.

"De ani buni, atât Primăria, cât şi Consiliul Judeţean, nu ratează nicio axă de finanţare în ceea ce priveşte sănătatea, astfel încât am putut să ne modernizăm de la an la an toate spitalele pe care le avem în subordonare. Îi spuneam mai devreme domnului preşedinte Cosmin Vasile că ar trebui să se gândească nu numai la faptul că pacienţii au nevoie de condiţii foarte bune de spitalizare, dar au nevoie şi de un confort psihic", a explicat Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

Modernizarea secției de Oncologie costă 17 milioane de lei.