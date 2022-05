România la înălţime, centru al inteligenţei la Teatrul "Marin Sorescu" din Craiova

Copiii şi tinerii care s-au înscris la atelierele educative, în foaierul teatrului din Craiova, participă, în aceste zile, la evenimentele pregătite în cadrul proiectului "România la înălţime".

Aceştia învaţă cum se face o ştire în regim de Breaking News în ministudioul Antena 3 şi totodată participă la cursuri de prim-ajutor, învaţă cum se folosesc dispozitivele VR (Virtual Reality), iar astăzi au participat la o conferinţă susţinută de astronomul Adrian Şonka.

"Este incredibil că atâţia copii, începând de la clasele primare şi chiar copii de liceu, au spus prezent la acest proiect, la atelierele educative. Este un proiect extraordinar. Cu această ocazie, copiii pot afla mai multe despre istoria oraşului nostru, despre geniile cu care ne mândrim de fiecare dată.

De această dată, proiectul a ales doar cinci mari personalităţi, dar noi ne mândrim cu mult mai mulţi. Personalităţile prezentate în aceste zile de Antena 3, împreună cu Primăria Craiova: Nicolae Vasilescu-Karpen, Dimitrie Gerota, Nicolae Titulescu sau Gogu Constantinescu sunt personalităţi care s-au născut la Craiova, care au lăsat moştenire omenirii întregi multe din inovaţiile şi lucrurile făcute de ei.

Noi şi copiii, în special, trebuie să ştim cât mai multe. În acea perioadă, la sfârşitul secolului XIX, Craiova era unul dintre cele mai înfloritoare oraşe din România, era considerat capitala aristocraţiei sudului fiindcă atunci toată lumea venea la Craiova, dovadă că au rămas de atunci cele mai frumoase clădiri, dovadă că de la începutul secoului XX ne-a rămas şi cel mai frumos parc din sud-estul Europei, parcul Nicolae Romanescu", a declarat Marina Andronache, şeful Serviciului Imagine din cadrul Primăriei Craiova.

Multe dintre evenimentele desfăşurate în cadrul proiectului "România la Înălţime" se vor desfăşura miercuri, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului.

"1 iunie este o zi specială, şi nu doar pentru că este inclusă în cadrul Zilelor Municipiului Craiova, cea de-a 25-a ediţie, dar este şi Ziua Internaţională a Copilului şi am încercat să acoperim cu foarte multe proiecte, spectacole, activităţi, concerte. Toţi copiii, indiferent de vârstă, au ce să facă şi cum să îşi petreacă timpul liber", a mai explicat Marina Andronache.

Antena 3 este partener și promotor al proiectului “România la Înălțime”, concept unic al seriei de evenimente organizata la Craiova în perioada 30 mai – 1 iunie 2022 în preajma Zilei Internaționale a Copilului, evenimente dedicate copiilor şi tinerilor elevi ai Municipiului Craiova sub deviza "Inspire and engage the next generation of scientific thinkers" ("Inspiră şi implică noua generaţie de oameni de ştiinţă").

În cele trei zile ale maratonului de evenimente științifice “România la Înălțime”, Teatru National “Marin Sorescu” va deveni centru al Inteligentei craiovene, zilele fiind dedicate mariilor oameni de ştiinţă români, născuţi în Craiova.