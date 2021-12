Cercetătoarea din România care ajută Planeta în războiul anti-COVID

Nu scăpăm de pandemie, noua variantă Omicron face ravagii, dar românii noştri au descoperit testul care arată tulpina, dar şi stadiul bolii, elemente esenţiale.

Testul este sută la sută românesc, premiat la un târg din Germania

Zeci de cercetatori au lucrat 8 luni în şir ca sa dezvolte kitul PCR made în România.

Mărioara Avram, cercetător la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Microtehnologii, a vorbit miercuri, în exclusivitate la Antena 3, despre invenţia revoluţionară.

Mărioara Avram, despre testul COVID care identfică tulpina de virus

"Testul pe care noi l-am dezvoltat este un kit multicomplex PCR care detectează concomitent trei gene. Gena N care codifică proteina virală, gena care codifică o serie de proteine cu implicare în efect cu citopatogenic al virusului la nivel pulmonar şi o genă care provine de la pacient cu rol de control intern, sau mai degrabă cu rol de a dezvolta un test personalizat.

Noi am început să cercetăm la începutul anului trecut, când ştiam foarte puţine lucruri despre virusul SARS-CoV-2. Pe plan mondial se cunoştea foarte puţin despre structura moleculară a virusului şi au venit informaţiile pe rând şi a trebuit să adaptăm cercetarea la noile descoperi ştiinţifice despre SARS-CoV-2, astffel încât, noi am dezvoltat patru dispozitive cu care am mers în paralel şi am ales din acestea unul singur cu care am putut să mergem mai departe şi să îl punem pe piaţă.

"Am vrut să ţintim o proteină mai înalt conservată, aceasta fiind proteina N"

Având în vedere că acest kit era deja dezvoltat pe plan internaţional şi atunci puteam şi noi mai uşor să punem pe piaţă dispozitivul acesta. Deci dispozitvul nostru, ce are în plus faţă de cele existente pe piaţă, de la început am vrut să ţintim o proteină mult mai înalt conservată decât proteina spike. Proteina spike este foarte mutagenă, după cum am văzut deja un micron are 43 de mutaţii faţă de virusul iniţial. Delta a avut 13 mutaţii genetice faţă de virusul iniţial, deci am vrut să ţintim o proteină mai înalt conservată, aceasta fiind proteina N", a declarat Mărioara Avram, miercuri, în exclusivitate la Antena 3.

