Cernobîl, risc de scurgeri radioactive la centrala nucleară, după ce s-a tăiat curentul | Ministrul ucrainean: "48 de ore până la dezastru"

BBC citează un mesaj postat pe Telegram de Energoatom, compania ucraineană care administrează centrala unde a avut loc, în 1986, cel mai mare accident nuclear din istorie.

Potrivit sursei citate, întreruperea alimentării cu electricitate amplifică riscul de scurgeri radioactive, deoarece combustibilul nuclear nu mai poate fi răcit.

Energoatom precizează că întreruperea liniei de înaltă tensiune care alimentează centrala de la Cernobîl vine în urma avariilor provocate în timpul asaltului trupelor ruse, care au capturat obiectivul acum aproape două săptămâni.

Ministrul ucrainean al energiei, Gherman Galușcenko, a declarat BBC că autoritățile de la Kiev nu au acces la informațiile de monitorizare și, prin urmare, nu pot comunica dacă au fost sau nu eliberate substanțe radioactive.

"Trebuie reparată (alimentarea cu energie electrică) cât mai repede posibil", spus Galușcenko. El a arătat că facilitatea nucleară dispune de un sistem de siguranță în cazul întreruperii electricității.

Acest sistem permite centralei să funcționeze câteva zile, furnizându-i electricitate de la generatoare alimentate cu motorină.

La rândul său, ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a scris pe Twitter că "scurgerile radioactive" sunt iminente dacă nu se restabilește alimentarea cu electricitate.

"Generatoarele diesel de rezervă pot alimenta centrala de la Cernobîl timp de 48 de ore. După aceea, sisteme de răcire a combustibilului nuclear uzat și depozitat acolo se vor opri, făcând iminente scurgerile radioactive. Războiul barbar al lui Putin pune întreaga Europă în pericol, Putin trebuie oprit imediat", susține Kuleba.

