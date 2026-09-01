CFR Călători anunţă că a finalizat investiţiile cu bani din PNRR. Au fost modernizate 139 de vagoane și 75 de locomotive

2 minute de citit Publicat la 16:40 01 Sep 2026 Modificat la 16:40 01 Sep 2026

CFR Călători anunţă că a finalizat investiţiile cu bani din PNRR. Sursa foto: Facebook/ CFR Călători

CFR Călători a transmis, marţi, că a finalizat contractele derulate în cadrul programului de investiții finanțat prin PNRR, Pilonul I. Programul de investiții a vizat modernizarea a 139 de vagoane de călători și 75 de locomotive, dintre care 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători și 20 de locomotive de manevră transformate în locomotive electrice cu acumulatori.

Compania precizează că, în urma acestor investiţii, vagoanele beneficiază de instalații de climatizare, sisteme de informare a pasagerilor, prize pentru alimentarea dispozitivelor electronice și toalete ecologice, iar locomotivele au fost dotate cu sisteme și echipamente moderne de comandă, control și monitorizare, care contribuie la creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea performanțelor în exploatare și creșterea siguranței în circulație.

"CFR Călători anunță finalizarea contractelor derulate în cadrul programului de investiții finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul I – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4 – Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar.

Astfel, CFR Călători mulțumește partenerilor instituționali – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) – pentru susținerea continuă și managementul fondurilor europene.

De asemenea, CFR Călători mulțumește partenerilor industriali implicați în execuția lucrărilor: Softronic Craiova, RELOC Craiova, CFR SCRL Brașov, Electroputere VFU Pașcani, Atelierele CFR Grivița București și Remarul „16 Februarie” Cluj-Napoca și evidențiază faptul că toate lucrările de modernizare, reconstrucție și conversie tehnică din cadrul acestui proiect au fost executate integral în România, în unități și uzine feroviare de profil din țară.

Programul de investiții a vizat modernizarea a 139 de vagoane de călători și 75 de locomotive, dintre care 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători și 20 de locomotive de manevră transformate în locomotive electrice cu acumulatori.

S-ar îmbunătăţi condiţiile de călătorie

Materialul rulant modernizat este utilizat în exploatarea trenurilor CFR Călători și contribuie la îmbunătățirea condițiilor de călătorie, a siguranței și a eficienței operaționale. De exemplu, trenurile InterCity (IC) sunt formate în exclusivitate din vagoane și locomotive modernizate prin PNRR.

Vagoanele modernizate beneficiază, în funcție de tipul acestora, de instalații de climatizare, sisteme de informare a pasagerilor, prize pentru alimentarea dispozitivelor electronice și toalete ecologice. Unele vagoane sunt dotate cu facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă și spații dedicate transportului bicicletelor și echipamentelor sportive.

Locomotivele modernizate beneficiază de sisteme și echipamente moderne de comandă, control și monitorizare, care contribuie la creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea performanțelor în exploatare și creșterea siguranței în circulație.

Pentru anumite unități de material rulant, respectiv 20 de vagoane, lucrările de modernizare continuă în cadrul Programului Transport 2021–2027, prin contracte distincte, urmând ca respectivele unități să fie finalizate în cadrul acestui program.

Prin aceste investiții, CFR Călători își modernizează parcul de material rulant și îmbunătățește condițiile oferite pasagerilor, contribuind la creșterea atractivității transportului feroviar", a comunicat CFR Călători.