O femeie din Beiuș care s-a operat la sân îl acuză pe medic că a mutilat-o. Acesta i-a scos firele acasă și a făcut infecție

Pacienta susţine că i s-ar fi promis un lifting estetic, dar a primit în schimb o intervenţie pentru mastită / foto: Getty Images

O femeie de 55 de ani din Beiuş acuză un medic chirurg de malpraxis după ce, spune ea, a rămas mutilată în urma unei operaţii la sân. Pacienta susţine că i s-ar fi promis un lifting estetic, dar a primit în schimb o intervenţie pentru mastită. Doctorul, fără specializare în medicină estetică, ar fi îndepărtat firele acasă, într-un cadru nesigur, iar operaţia s-ar fi infectat. Cazul ajunge, acum, în instanţă.

Femeia, în vârstă de 55 de ani, l-a cunoscut pe medic într-o frizerie din Satu Mare, acolo unde a avut o intervenție chirurgicală la buze. Chiar acolo, medicul i-ar fi acordat o primă consultație.

Pacienta povestește că, la consult, medicul i-a văzut sânii și a întrebat cum ajunsese într-o astfel de stare, pentru că erau foarte lăsați. Ea i-a explicat că a slăbit mult.

„M-am dezbrăcat, mi-a văzut sânii, m-a întrebat cum am ajuns așa pentru că erau foarte lăsați și am spus că am slăbit foarte rău. A ridicat capul în sus și zice: „Cândva bărbosul pe mine m-a ajutat, vreau să fac la rândul meu ceva bun.” A cerut un pix și zice: vă dau numărul de telefon. Mi-a dat numărul de telefon și îmi zice: „Mă sunați luni după-amiază. La sfârșitul săptămânii vă dau locația unde trebuie să ajungeți în Oradea.” Și așa a rămas.

Am ajuns la Beiuș, am mers cu mine înăuntru la laborator, mi-a făcut internarea, mi-am făcut ceva analize. După câtva timp am intrat în sala de operație”, spune femeia.

Medicul i-a transmis prin mesaje că nu este nevoie să ia antibiotice

Femeia a văzut care este rezultatul intervenției abia atunci când medicul i-a scos o parte dintre copci.

Între timp, operația s-a infectat, însă doctorul i-a transmis pacientei prin mesaje că nu este nevoie nici măcar să ia antibiotice.

„Am stat 3 zile în spital, mi s-a schimbat pansamentul, dar eu nu m-am uitat. Trebuia să vină la șase luni și în această lună să vină în Satu Mare iarăși să-mi scoată firele. Îmi spunea să-i trimit locația că vine dânsul la mine acasă. A venit, mi-a scos pansamentul. Atunci mi-am văzut prima dată sânii cum arată. Sânii mei nu arătau deloc bine. Am ajuns la urgență la spital în Satu Mare. Acolo toate asistentele s-au adunat în jurul patului meu, au zis că nu e posibil așa ceva.

Între timp am fost la un domn doctor aici, specialist în estetică. Mi-a spus că nu e ok și că sânul drept s-a necrozat”, spune femeia.

Medicul se numără printre supraviețuitorii accidentului aviatic din Apuseni care a avut loc în urmă cu 11 ani, tragedie în care și-au pierdut viața pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion. El ar fi vrut să o ajute pe femeie din recunoștință că a scăpat cu viață.

„După accident am făcut-o, să spun așa, o chestie în care, așa cum se face bine, am ajutat pacienți, orice pacienți care mi-au solicitat să-i ajut, indiferent că au fost specialitatea mea sau nu, i-am ajutat.

Ăsta era cumva planul meu și am vrut să vorbesc cu un coleg de-al meu, plastician, de fapt, cu care să mă ajute sau, de fapt, să preia pacienta și să-i fac implanturi mamare”, spune medicul chirurg.

Pacienta spune că ar fi fost internată cu un diagnostic fictiv pentru ca operația să poată fi decontată de stat: 7.300 de lei din bani publici. Acum, ea își caută dreptatea în instanță.

„Pe lângă că avem un melanj întreg de infracțiuni, împreună cu clienta mea vom formula o plângere penală astăzi pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care pot să enumăr: exercitarea fără drept a unei profesii, abuz în serviciu, vătămare corporală, fals, uz de fals”, spune Ovidiu Mureșan Silaghi avocat.

În ceea ce privește operația în sine, medicul spune că nu a fost vorba despre un lifting, ci de o intervenție exploratorie, în urma căreia s-au ridicat și biopsii.