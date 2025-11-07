Chirurgia cardiovasculară din România, la nivelul din alte ţări europene şi SUA. "La noi vin și învață chirurgi străini"

3 minute de citit Publicat la 15:50 07 Noi 2025 Modificat la 15:54 07 Noi 2025

Prof. dr. Horaţiu Moldovan, preşedintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

În România, mor de două ori mai mulți pacienți cu boli cardiovasculare decât în alte state europene. Mulți dintre ei îşi pierd viaţa pentru că nu previn aceste afecțiuni și merg multe prea târziu la medic. Însă, cei care ajung pe masa de operație la timp au șanse reale. Chirurgia cardiovasculară din țara noastră a evoluat extraordinar în ultimele două decenii. Chirurgii români au devenit modele pentru medicii străini, iar în spitalele de la noi se operează cu tehnică folosită în multe ţări europene, dar şi în Statele Unite. Despre aceste subiecte şi nu numai se va discuta în cadrul Congresului Național al Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară, unde sunt prezenţi cei mai mari specialiști români și 45 de invitaţi internaționali din 13 țări. Totodată, vor fi sesiuni multidisciplinare, workshopuri și prezentări de cazuri care reflectă provocările și soluțiile actuale.

La începutul anilor 2000, chirurgia cardiovasculară presupunea deschiderea sternului, o intervenție dificilă după care pacientul se recupera greu. Acum, însă, sunt tehnici minimal invazive și operații hibride.

"S-au extins numărul de centre care fac chirurgia cardiacă în România, chirurgie cardiovasculară, atât cele publice, cât și cele private. Tehnica ei a evoluat astfel încât au apărut și s-au dezvoltat pe larg tehnicele așa-numitele «minimal invazive», chiar cele endoscopice și robotice care sunt din ce în ce mai puțin agresive. În ceea ce privește activitatea chirurgicală și de cardiologie intervențională, ea are rezultate bune în România, comparativ cu cele europene", a declarat prof. dr. Horaţiu Moldovan, preşedintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară, pentru Antena 3 CNN.

Astfel, până şi românii cu posibilități financiare aleg acum să nu se mai trateze în spitalele de peste hotare, ci să se opereze în țară. Mai mult, chiar vin și pacienţi străini care au încredere în medicii români.

"Nu există tehnică minimă invazivă care să fie valabilă în lume, să nu fie abordabilă în România. Am avut pacienți olandezi, georgieni, din Sud-Africa. Începe să se inverseze trendul și este un lucru absolut normal, ținând cont de calitatea actului medical a profesioniștilor din România", a dezvăluit prof. dr. Lucian Dorobanţu, medic chirurg cardiovascular, potrivit sursei citate.

Congresului Național al SRCCV 2025: workshop-uri și transmisiuni live din sălile de operații

S-a ajuns la aceste performanțe datorită pregătirii continue a medicilor. Anul acesta, Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară (SRCCV) organizează la Bucureşti cel de al 20-lea Congres Național la care participă cei mai mari specialiști români și 45 de invitaţi internaționali din 13 țări.

"Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară rămâne un reper de profesionalism şi un forum deschis pentru idei, pentru cercetare şi colaborare interdisciplinară", a precizat prof. dr. Horaţiu Moldovan, preşedintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară în timpul declaraţiilor.

În cadrului congresului sunt organizate workshop-uri și transmisiuni live din sălile de operații.

"Noi am învățat de la cei mai buni din din Europa, din din Statele Unite. Și la noi vin și învață chirurgi din alte țări. Există un schimbă care este permanent – noi trimitem oameni pentru training acolo, alții vin la noi și urmează diferite training-uri. Aceasta este, să zic așa, medicina modernă", a dezvăluit prof. dr. Adrian Molnar, medic chirurg cardiovascular.

În România trebuie să se dezvolte însă și prevenția. De multe ori, pacienții merg prea târziu la medic.

"Este extrem de important să facem și prevenție, să știm să urmărim – cel puțin de la o anumită vârstă încolo – să ne urmărim analizele, să ne urmărim inima, să ne urmărim sistemul cardiovascular în mod regulat. Deci, să facem controale în așa fel încât, să nu ne trezim în al doisprezecelea ceas", a spus conf. dr. Cătălin Badiu, medic chirurg cardiovascular, pentru Antena 3 CNN.

Rata mortalității din cauza bolilor cardiovasculare este în România de 2,5 ori mai mare decât media europeană.

Congresul Național al Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară se va încheia sâmbătă. Ediția din acest an nu este doar una științifică, ci și una simbolică: un prilej de a privi în urmă cu mândrie și înainte cu încredere. Se vor explora teme majore din chirurgia coronariană și valvulară, chirurgia aortei, patologia congenitală, suportul circulator avansat, anestezia cardiovasculară, precum și aspectele genetice și moleculare ale bolilor cardiovasculare.