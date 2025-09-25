Chirurgul din Bihor, acuzat că a mutilat o femeie, a fost demis din funcţie. Riscă să îşi piardă dreptul de a mai profesa

Medicul Sorin Ianceu şi pacienta care l-a acuzat de malplaxis. Sursa foto: Facebook / Sorin Ianceu & captură video Antena 3 CNN

Chirurgul din Bihor care i-a mutilat sânii unei femei în urma unei operaţii a fost destitut din funcţia de șef al secției de Chirurgie generală a Spitalului Municipal din Beiuș Medicul Sorin Ianceu este acum cercetat atât penal, cât şi de comisiile de Etică, potrivit Antena 3 CNN. Pacienta îl acuză de malpraxis după ce, susţine ea, a rămas cu sechele pe viaţă, după ce acesta i-a promis un lifting mamar, însă, a ajuns cu sânii deformați în urma unei operații nereușite. Doctorul este supraviețuitor al accidentului aviatic din Apuseni din 2014, când aviatorul Adrian Iovan și-a pierdut viața.

Pe numele medicului chirurg Sorin Ianceu s-au deschis trei anchete, iar cercetările sunt în plină desfăşurare. Şi asta pentru că femeia de 56 de ani a depus o plângere la Parchet pentru vătămare, ceea ce înseamnă o latură penală. Altă plângere a fost trimisă la Colegiul Medicilor pentru depăşirea competenţelor chirurgului, întrucât a efectuat o intervenţie pentru care nu era calificat. De asemenea, Comisia de Disciplină şi Etică din cadrul Spitalului Beiuş a demarat şi ea o anchetă.

"Managerul instituţiei l-a destituit din funcţie. Începând cu 24 septembrie, acesta nu mai este chirurg-şef. Totul se întâmplă în urma apariţiei acestui scandal în care el a efectuat o operaţie pentru care nu era calificat şi pentru care a întocmit inclusiv acte în fals, se pare. Şi asta pentru că, spun apărătorii femeii, inclusiv diagnosticul de internare este unul fals, astfel încât, aceasta să fi fost operată la spitalul din Beiuş", a relatat Paul Ciurari, corespondent Antena 3 CNN.

Conform Antena 3 CNN, doctorul Sorin Ianceu susţine că nu a greşit cu nimic, excepţie făcând faptul că nu a chemat-o înapoi la spital pentru a-i scoate firele în urma operaţiei. Însă, susţine specialistul, el şi-a dorit doar să o ajute pe pacienta.

Autorităţile urmează să ia o decizie în cazul medicului chirurg Sorin Ianceu. În cel mai negru scenariu el riscă pierderea dreptului de a mai profesa.