Marcel Ciolacu, despre schimbarea directorului din Portul Constanța: "Am găsit un dezastru"

Întrebat dacă este un conflict în coaliție pe tema schimbării directorului din Portul Constața, Florin Goidea, cu unul susținut de PSD, Marcel Ciolacu a spus, la sediul PSD, într-o conferință de presă, că nu a avut niciodată astfel de discuții, iar funcția de director în Portul Constanța nu este o funcție politică.

„Eu nu am avut niciodată discuții despre împărțirea Portului Constanța, despre funcții care nu sunt politice. Din câte știu acolo a expirat un mandat pe 109 și a fost o schimbare. Eu îmi aduc aminte că am fost de două ori cu ministrul Transporturilor în Portul Constanța. Îmi aduc aminte că și domnul prim-ministru a fost în Portul Constanța și de încă nenumărate ori a fost ministrul Transporturilor. Ne-a găsit nepregătiți acea zonă și categoric lucrurile nu funcționează cel puțin când am fost eu cu domnul ministru, nu funcționau cum ne-am fi dorit să funcționeze lucrurile în Portul Constanța. Unde este problema? Era Portul Constanța vreo oglindă? Era totul ok? Eu îmi aduc aminte că am găsit un dezastru”, a spus Ciolacu.

Izbucnirea războiului din Ucraina a găsit Portul Constanța nepregătit pentru preluarea unui flux mare de mărfuri, iar situația a trebuit remediată urgent.