Ciolacu îl cheamă pe Orban la dezbatere: "Măsurile din planul PSD pentru combaterea pandemiei sunt elaborate de experţi, nu de impostori şi habarnişti, ca la PNL"

Marcel Ciolacu i-a provocat pe reprezentanţii Guvernului Orban să participe la o dezbatere pe tema pandemiei.

"Specialiştii din PSD vs specialiştii PNL.Măsurile PSD pentru combaterea pandemiei vs măsurile PNL Am vorbit cu profesorul Rafila şi el este pregătit. Invităm toate televiziunile la această dezbatere, a fost mesajul preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu.

În ziua în care România a înregistrat cele mai multe îmbolnăviri şi decese în doar 24 de ore, Marcel Ciolacu a criticat dur Guvernul Orban, despre care spune că este condus de "habarnişti".

Pe listele PSD pentru alegerile parlamentare se află profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, dar şi renumitul medic Adrian Streinu Cercel, director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”. Cei doi sunt printre specialiştii care au creat planul PSD de combatere a pandemiei, care se axează pe testare în masă în zonele roşii, protecţia medicilor şi achiziţionarea de echipamente medicale.

În mesajul de pe contul său de Facebook, Marcel Ciolacu a mai spus: "Toate măsurile din planul PSD pentru combaterea pandemiei sunt elaborate de experţi, nu de impostori şi habarnişti, ca la PNL. Sunt măsuri concrete, coerente care vor ajuta România să treacă de această criză şi să revenim mai puternici".

"PSD are soluții simple, clare și coerente pentru combaterea pandemiei. Iohannis și PNL nu au niciun plan. Specialiștii PSD sunt gata să aibă o dezbatere transparentă cu oamenii PNL. Măsurile noastre vs ale lor.

Profesorul Alexandru Rafila și toți specialiștii din PSD sunt pregătiți. Sănătatea românilor trebuie să fie pe primul loc!", este mesajul postat pe Facebook de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.