Ciolacu: "Problema nu este ziua votului". Când crește, de fapt, numărul de cazuri COVID, în cazul în care se țin alegerile parlamentare

"Noi am fost foarte clari, am prezentat părerea specialiștilor, care este una fără dubii: lucrurile sunt scăpate de sub control în România în acest moment. Dacă ne luăm după numărul populației, avem cele mai multe decese din Europa. Prioritatea românilor este acestă criză sanitară. Pe urmă vorbim de educație, de economie, să plătim împrumuturile - avem timp.

Dar prioritatea rămâne sănătatea. Noi am spus să ne întâlnim toate forțele politice, să facem un pact pentru sănătate. Poate facem o comunicare comună a tuturor politicienilor, lăsăm numai specialiștii să comunice. Există o dispută pentru faptul că acum în rândul Partidului Social Democrat sunt cei mai buni specialiști, mă refer și la domnul Rafila și la domnul Streinu-Cercel.

De când și-au arătat intenția și sunt pe listele Partidului Social Democrat, au dispărut specialiștii, nu mai avem voie să vorbim cu specialiști. Am făcut un apel către PNL să venim cu specialiștii noștri și să vină și dumnealor cu specialiștii lor ca să găsim soluțiile cele mai bune.

Este evident că avem de-a face un un trend ascendent. Normal, orice Guvern, orice președinte normal ar fi venit, ar fi făcut un apel și ar fl luat niște măsuri să stopăm acest trend ascendent. Noi peste o săptămână intrăm în campanie electorală. Specialiștii spun că nu e o problemă ziua votului, ci campania, deoarece există o fluctuație pe mijloacele de transport", a spus Marcel Ciolacu, în emisiunea Subiectiv, moderată de Răzvan Dumitrescu.