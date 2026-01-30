Circulația tramvaielor 41 este blocată în ambele sensuri, pe Șoseaua Virtuții. Un pantograf s-a stricat şi a avariat reţeaua electrică

Tramvaiul 41. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Circulaţia tramvaielor 41 este blocată pe Şoseaua Virtuţii, din cauza unei defecţiuni apărute la pantograful unui vagon, în staţia Pod Ciurel, a declarat vineri, Constantin Tobescu, şeful Serviciului Comunicare al Societăţii de Transport Bucureşti (STB). Pentru preluarea călătorilor, STB a înfiinţat linia navetă de autobuze 641, care circulă între Piaţa Presei şi Ghencea, transmite Agerpres.



„Circulaţia tramvaielor 41 este blocată în ambele sensuri, de la ora 14:25, pe Şoseaua Virtuţii, în staţia Pod Ciurel, din cauza unei defecţiuni apărute la pantograful unui vagon, iar acest incident a provocat avarierea reţelei electrice de contact. Echipele tehnice de intervenţie ale STB, atât cele mecanice cât şi cele electrice, se află la faţa locului şi acţionează pentru remedierea defecţiunii”, a precizat Tobescu.



Totodată, a fost dispusă constituirea unei comisii care va analiza cauzele producerii acestui incident tehnic. Pentru preluarea călătorilor, STB a înfiinţat linia navetă de autobuze 641, care circulă între Piaţa Presei şi Ghencea.



„Monitorizăm fluxul de călători, astfel încât să putem asigura capacitatea necesară pentru satisfacerea cererii de transport”, a adăugat Constantin Tobescu.