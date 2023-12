Clădirile construite ilegal ar putea fi demolate din banii constructorului

Clădirile construite ilegal ar trebui demolate, chiar pe banii constructorului, susţin reprezentanţii Asociaţiei Investitorilor de Real Estate din România.

Aceştia atrag însă atenţia că ar trebui delimitate de imobilele ridicate cu toate avizele, dar care sunt afectate de schimbările legislative. Practic, cer ca imobilele să respecte legislaţia în vigoare de la momentul obţinerii autorizaţiei.

Reprezentanţii Asociaţiei Investitorilor de Real Estate din România spun că sunt cazuri în care dezvoltatorii imobiliari ridică în mod legal imobile, iar, din cauza schimbărilor legislative, construcţiile sunt declarate ilegale.

Experții susțin că soluția este ca prevederile aplicabile pentru orice proiect să fie cele de la momentul înregistrării cererii pentru certificatul de urbanism. Aşa s-ar aplica principiul universal al neretroactivităţii.

”Acele clădiri care au obținut o autorizație legală, la momentul respectiv exista o legislație de urbanism și a respectat-o, dar a venit instanța ulterior și s-au anulat toate avizele, aici noi nu suntem de acord, până la urmă, la momentul respectiv totul a fost legal”, a declarat Antoanela Comșa, membru în consiliul director AREI.

”Nu putem să punem pe același palier niște oameni care au construit ilegal și abuziv și ale căror edificii trebuie dărâmate, cu un om care a respectat întocmai legea, se confruntă cu o situație în care i se cere să își dărâme clădirea, deși el a respectat legea, din vina unui funcționar, gândiți-vă la toate procesele care ar apărea, banii primăriei, în fond, banii noștri”, a spus și jurnalistul Bogdan Jelea.

Şi persoanele fizice pot fi afectate de modificările legislative apărute pe parcurs.

”Exista situația autorizațiilor de construire valabile, emise în baza unor PUZ-uri, care sunt anulate ulterior. Deci se emite autorizația de construire și dezvoltatorul, și nu numai dezvoltatorul, inclusiv persoanele private, un cetățean care vrea să își construiască o casă, va obține autorizație de construire. Acea autorizație este emisă în baza unui PUZ, și s-a apucat sau nu de construire și va afla după un an, doi sau după ce a finalizat construcția că s-a anulat PUZ-ul, și care este efectul, anularea propriei autorizații”, a explicat Robert Ioniță, membru fondator AREI.

Autoritățile ar trebui să oprească din timp construcțiile aflate în proces de ridicare ilegală. Dacă, totuși, se ajunge la construirea unei clădiri fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației de construire, investitorul trebuie să suporte toate sancțiunile legale ulterioară, transmit membrii AREI.

”Nu suntem de acord ca acele clădiri care nu respectă documentația și legislația urbanistică și regulamentul zonei să intre în legalitate. Nu am vrea să intre în legalitate o clădire care a fost autorizată să aibă 4 etaje și are 6 etaje, sau să aibă parcare la subsol și acum are apartamente”, spune Antoanela Comșa, membru în consiliul director AREI.

”O clădire care a fost ridicată ilegal, trebuie demolată. De asta am ajuns în punctul ăsta în București, pentru că pseudoinvestitorii care au făcut blocuri între case au făcut fără nicio autorizație sau au încălcat-o, ori ceea ce spun oamenii care au ceva în cap, dacă te prinde că ai ridicat construcția fără niciun act, trebuie să o dărâmi și pe banii tai”, susține jurnalistul Bogdan Jelea.

Reluarea procesului de obţinere a autorizaţiei, în conformitate cu noua legislaţie, înseamnă blocarea investiţiei, dar şi timp, şi bani pierduţi.