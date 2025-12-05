HĂRȚI. Cod galben de vânt puternic în mai multe județe din țară și în București

<1 minut de citit Publicat la 10:03 05 Dec 2025 Modificat la 10:52 05 Dec 2025

Meteorologii anunță vânt puternic în mai multe județe din țară / foto: Getty Images

Administrația Națională de Meterologie (ANM) a emis, vineri, mai multe avertizări Cod galben de vânt, valabile în mai multe județe din țară și în București.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 5 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22, vântul va avea intensificări vineri (5 decembrie) în sud, centru și est, iar sâmbătă (6 decembrie) în sudul și sud-estul teritoriului.

Vor fi viteze în general de 45...50 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60...80 km/h.

În intervalul 5 decembrie, ora 10 – 5 decembrie, ora 23, vântul va avea intensificări în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Banatului, cu

viteze de 50...70 km/h.

În Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 80...110 km/h.

În intervalul 5 decembrie, ora 23– 6 decembrie, ora 08, potrivit meteorologilor, temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, sudul și vestul Olteniei, cu viteze de 50...65 km/h.

În intervalul 6 decembrie, ora 08 – 6 decembrie, ora 20, temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h.