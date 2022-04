Cloudul guvernamental, ocolit de multe instituţii ale statului. De ce le e frică de centralizarea digitală

Iniţiativa, care este fintanţată prin PNRR cu peste 500 de milioane de euro, are scopul de a-i scuti pe români să alerge după documente, de la o instituţie la alta. Cu ajutorul cloud-ului guvernamental, instituţiile ar fi conectate între ele și ar putea face schimb de informații.

Primul pas în acest proiect a fost completarea unui chestionar de către instituţii importante din stat. Astfel, din 108 instituții, 22 printre care se numără Evidența Persoanelor, Permise și Înmatriculări, Poliția Română, DNA şi DIICOT nu au răspuns fie nu au fost de acord cu demersul.

"Nu putem sa discutam despre un cloud guvernamental eficient fara sa avem in el baza de date a populatie, evidenta populaţiei. Nu putem să avem un cloud eficient fără să avem baze de date care sunt despre evenimentele de viata. Şi mă refer aici la permise, pasapoarte, certificate de nastere, casatorie, divort.", spune Anton Rog - Şeful Centrului Național Cyberint al SRI.

De securitatea Cloud-ului guvernamental se va ocupa SRI, iar Serviciul nu va avea acces la toate datele.

"SRI prin Centrul Național Cyberint se ocupa strict de zona de securitate cibernetică şi bugetul estimat alocat pentru cele 4 noduri ale cloudului este în jur de 40 de mlioane de euro.

SRI, 100 % nu va putea sa aiba acces la aceste date, deoarece echipamentele pe care noi le vom instala la nivelul cloudului sunt echipamente care se ocupa si rezolva zona de securitate cibernetica.", a explicat specialistul Serviciului Român de Informaţii.

DNA se teme că SRI îi va accesa datele

Există însă instituţii care sunt reticente din cauza implicării SRI în proiect. De exemplu, DNA se teme că datele cu un caracter de sensibilitate crescut ar putea fi accesate.

Şeful Centrului Național Cyberint al SRI a explicat că aceste temeri sunt neîntemeiate.

"Daca DNA ul ar fi avut o teama ca SRI ii acceseaza datele,atunci vă asigur că in acesti 7 ani, daca noi am fi avut măcar o incercare, s-ar fi sesizat si am fi avut o discutie sau ar fi facut o reclamatie împotriva Serviciului.", susţine Anton Rog.

Sunt aşteptate în continuare răspunsurile altor zeci de instituţii cu privire la cloud-ul guvernamental. Este un proiect menit să îmbunătăţească relaţia dintre populaţie şi instituţiile de stat.

Dacă va fi implementat, cozile uriaşe se vor reduce semnificativ, iar românii nu vor mai pierde ore în şir pe drumuri ca să obţină un document emis de o instituţie.pentru o altă instituţie.