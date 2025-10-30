Cluj-Napoca, premieră națională: prima stație de tratare a deșeurilor prin dezintegrare moleculară din România

Noua tehnologie permite transformarea deșeurilor în energie verde. FOTO: Getty Images

Cluj-Napoca marchează o premieră națională prin inaugurarea primei stații de tratare a deșeurilor prin dezintegrare moleculară din România, o investiție inovatoare care promite să schimbe radical modul în care sunt gestionate deșeurile și să transforme gunoiul într-o resursă valoroasă.

„Vorbim despre momentul inaugurării. S-a apăsat pe buton, s-au aprins deja primele becuri cu energia produsă aici, pentru că în stație gunoiul este descompus prin această metodă revoluționară gândită de un român, proiectată de o echipă întreagă de români. Și din gunoi ajunge să fie gaz, iar gazul produce energie”, a explicat Adi Ursu, jurnalist Antena 3 CNN, aflat la fața locului.

Noua tehnologie permite transformarea deșeurilor în energie verde, reducând impactul asupra mediului și aducând beneficii economice semnificative pentru județ.

„De fapt, producem energie din gunoaie, producem bani din gunoaie. Clujul va putea procesa până la 60.000 de tone pe an, ceea ce înseamnă că vom produce cam cât consumă un oraș de 25.000 de locuitori – cam toate instituțiile, școlile, grădinițele și aeroportul la un loc în județul nostru. Practic, e o invenție 100% românească. Mă bucur că acum doi ani l-am girat cu încredere pe acest domn care a umblat vreo 20 de ani, cred eu, cu invenția lui, și nimeni nu l-a băgat în seamă. Și mă bucur că putem, iată, să facem bani – pe de o parte, încasăm bani de la cei care vor aduce gunoaiele aici, pe de altă parte, energia produsă va aduce bani. 100% este energie verde”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Oficialul a explicat că toate produsele rezultate din procesul de dezintegrare moleculară pot fi valorificate:

„Tot ce se produce se valorifică – cărbunele rămas se va folosi ca filtru de purificare a levigatului, iar gazul obținut va putea fi utilizat la stația de osmoză a levigatului, care va transforma levigatul în apă distilată. Deci pot spune că e un moment important pentru viitorul nostru.”

Tișe a adăugat și o destinație surprinzătoare pentru deșeurile finale:

„Pentru cei pasionați de borduri – știu că sunt unii pasionați – vor putea lua cenușa, pun doar ciment în cenușă și o transformă în borduri pentru construcții. Se poate și acolo, dacă se dorește folosirea în construcții”, a spus el.

În cifre, performanța este impresionantă: 60.000 de tone de gunoi transformate anual în 56.000 de megawați, suficienți pentru alimentarea unui oraș de 25.000 de locuitori, cu toate instituțiile sale publice.

„Toate instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Județean – școli, grădinițe, aeroport, parcuri industriale și așa mai departe”, a completat Tișe.

Românul care a inventat tehnologia locuiește în prezent la Târgu Mureș, după ce timp de 20 de ani a încercat fără succes să convingă autoritățile și investitorii de potențialul descoperirii sale.

„Am cumpărat această fabrică, tehnologia. Începând de astăzi, suntem proprietari practic pe această fabrică și, de ce nu, poate că în această țară, încă o dată, se va merge pe a face zi de zi ceva. Până la urmă, vorbim foarte mult dar nu reușim să avem un spital ca lumea, o tehnologie importantă. Eu cred că putem, iată, se poate. Se demonstrează că putem, la Cluj, să facem lucruri bune – și asta este deviza noastră: să vorbim mai puțin, să facem mai mult”, a concluzionat Alin Tișe, subliniind caracterul revoluționar al investiției.