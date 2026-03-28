Cod galben de inundații pe râuri din 16 județe, valabil până luni la prânz

<1 minut de citit Publicat la 18:30 28 Mar 2026 Modificat la 18:30 28 Mar 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare Cod galben de inundații, valabilă de sâmbătă, ora 11:00, până luni, ora 12:00, pentru râuri din județele Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Alba, Cluj, Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamț, Covasna, Prahova și Ilfov, relatează Agerpres.

Pe durata atenționării, hidrologii prognozează scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri care ar putea depăși cotele de atenție.

Avertizarea vizează râurile din bazinele hidrografice Arieș, Timiș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Trotuș și Bistrița.

INHGA precizează că fenomenele hidrologice periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice vizate.