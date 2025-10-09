Cod portocaliu de inundaţii pe râurile Topolog şi Casimcea joi, până la ora 24:00

Hidrologii au emis joi un cod portocaliu de inundaţii pe râurile Topolog şi Casimcea. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook / Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pentru râurile Topolog şi Casimcea, pe raza judeţului Constanţa, valabilă până la ora 24:00, potrivit Agerpres. Anunţul oficialilor de la I.N.H.G.A. vine la scurt timp după ce în dimineaţa zilei de joi, reprezentanţii Administrației Naționale de Meteorologie au transmis că ploile vor continua şi astăzi în România, iar în zonele montane va fi lapoviţă şi ninsoare. Totodată, au fost emise mai multe coduri galbene de vânt pentru numeroase judeţe din ţară.

Potrivit hidrologilor, ca urmarea a propagării viiturilor formate anterior în amonte se pot produce creşteri importante de debite şi niveluri, cu depăşiri ale Cotelor de apărare, pe râul Topolog, pe sectorul aferent S.H. Saraiu, şi râul Casimcea, pe sectorul aval confluenţă cu râul Cartal, judeţul Constanţa.

"Fenomenele vizate constau în creșteri ale debitelor și nivelurilor pe anumite râuri, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, existând posibilitatea depășirii cotelor de apărare.

Populația din județele vizate este rugată să manifeste prudență sporită și să respecte instrucțiunile transmise de autoritățile locale. Se recomandă evitarea deplasărilor și a activităților în apropierea râurilor sau a zonelor inundabile, precum și curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru a facilita evacuarea apelor", au precizat reprezentanţii de la I.N.H.G.A. într-o postare făcută azi, pe pagina de Facebook a instituţiei.

De asemenea, până vineri, la ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Taiţa (judeţul Tulcea) şi râurile din jumătatea de nord a judeţului Constanţa va fi instituit Cod galben de inundaţii.

Oficialii din cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor au mai menţionat că, în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice, vor reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.