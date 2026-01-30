Coincidență șocantă: tatăl unuia din suporterii greci morți în accidentul din Timiș și-a pierdut viața pe același drum, acum 15 ani

30 Ian 2026

Cele 7 persoane care şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier petrecut pe DN 6 din judeţul Timiş erau suporterii echipei fotbal PAOK Salonic FOTO: DRDP Timișoara

Ies la iveală detalii cutremurătoare despre unul dintre cei șapte suporteri ai lui PAOK care și-au pierdut viața în accidentul rutier de marți, de pe E70, în apropierea localității Lugojel, din Timiș.

Dimitris Maronitis, de 27 de ani, unul dintre cei șapte tineri morți în accident, își pierduse tatăl pe același drum, în urmă cu 15 ani, pe când avea doar 12 ani, potrivit pelop.gr.

Potrivit rudelor tânărului de 27 de ani, tatăl său era șofer profesionist și a murit într-un accident cu un camion de mare tonaj, pe același tronson de drum, fapt care face tragedia și mai dureroasă pentru familie.

„Copilul a crescut orfan de la 12 ani, era singur la părinți și locuia cu mama sa în Salonic”, au declarat rudele sale.

Cutremurătoare sunt și mărturiile despre starea mamei sale. „Mama lui nu poate nici măcar să vorbească. Ne-am pierdut copilul pentru totdeauna. A plecat atât de fericit pentru acest meci, era foarte apropiat de gașca lui încă din copilărie”, a declarat o rudă a victimei.

Șapte oameni au murit într-un accident teribil, care a avut loc, marți, pe E70, în apropierea localității Lugojel, din Timiș. Accidentul a avut loc după ce șoferul microbuzului în care se aflau a intrat într-o depășire și s-a izbit de un TIR.

Cei șapte oameni care au murit în accident erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic, care mergeau la Lyon pentru meciul de joi din Europa League.

Analizele făcute de anchetatori au arătat că şoferul grec al microbuzului consumase cannabis şi cocaină, dar şi alcool.