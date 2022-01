Comisia Europeană, presată să relaxeze regulile pentru zboruri. Adina Vălean, comisar european pentru Transporturi: "Situaţia actuală în aviaţie e una dificilă"

Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi, a vorbit în exclusivitate la Antena 3, despre situaţia actuală din aviaţie.

Adina Vălean: "Situaţia actuală din aviaţie este una dificilă"

A fost foarte greu la începutul pandemiei, de aceea, noi am relaxat regulile privind obligativitatea utilizării sloturilor în aeroporturi. Cu alte cuvinte, la începutul lui 2020 practic am eliminat această prevedere. Ulterior, odată cu reluarea zborurilor şi cresterea solicitărilor de călătorie am revenit încet, încet.

Acum, faţă de prevederea inţială a legislaţiei europene, obligativitate de utilizare a 80%, acum suntem pentru sezonul de iarnă la obligativitate de 50%. Am prevăzut deja pentru sezonul de vară obligativitatea la 64%. Cotele astea nu sunt arbitrare (...), sunt negociate şi agreate cu industria aeronautică, care nu e formată numai din companiile aeriene, ci şi din aeroporturi.

Adina Vălean: "Trebuie să asigurăm o balanţă foarte fină intre interesele tuturor celor implicaţi"

Ale aeroporturilor care doresc să aibă cât mai multe zboruri pe care doresc să le opereze, ale cetăţenilor care doresc să ia un zbor şi nu vor să afle situaţia în care îşi rezervă un zbor cu o anumită companie care poate este anulat sau mutat. De asemenea, industra aeronautică are acum industria companiilor aeriene care se află în faţa unei reveniri a măsurilor foarte restrictive luate în mod nearmonizat la nivel european.

Fiecare stat membru impune anumite restricţii, cerinte, este un lucru cu care am luptat de la început pandemiei, pentru că eu am dorit să văd măsuri armonizate la nivel european, pentru a nu face foarte dificil utilizarea zborurilor pentru conectivitate", a declarat Adina Vălean, joi, în exclusivitate la Antena 3.

Motivul pentru care ministrul belgian al Mobilității i-a scris Adinei Vălean

Comisia Europeană este sub presiune să relaxeze în continuare regulile privind alocarea sloturilor orare de aeroport pentru companiile aeriene din UE, care împing avioanele să zboare goale pe fondul pandemiei, scrie AFP.

Ministrul belgian al Mobilității, Georges Gilkinet, i-a scris luni comisarului pentru transporturi, Adina Valean, pentru a pune capăt unei aberații economice și de mediu denunțate de sectorul aviației.

Sloturile orare sunt un element cheie în cadrul operațiunilor fiecărei companii aeriene. Acestea permit unei companii să decoleze și să aterizeze pe un anumit aeroport într-un interval orar bine determinat.

În vremuri normale, normele europene prevăd că companiile trebuie să utilizeze cel puțin 80% din sloturile de decolare și aterizare care le sunt alocate pe aeroporturi, altfel își pierd drepturile în sezonul următor.

Aceste reguli au devenit inaplicabile de colapsul cererii de bilete și de criza istorică a industriei cauzată de pandemia de coronavirus.

După ce regulamentul a fost suspendat în martie 2020 pentru a împiedica companiile să opereze zboruri goale pentru a-și păstra sloturile, Bruxelles-ul a recomandat o revenire treptată la normal după redresarea parțială a traficului.

Din 28 martie 2021, companiile sunt obligate să utilizeze 50% din sloturile lor de decolare și aterizare pentru a le putea păstra, dar acest nivel este considerat excesiv de sectorul aviației, care încă se redresează, mai ales după apariția variantei Omicron care a provocat o nouă scădere a rezervărilor în această iarnă.

Pe 15 decembrie, Bruxelles-ul a anunțat că acest prag va fi majorat în continuare la 64% pentru sezonul de vară următor, din 28 martie până în 29 octombrie, înfuriind companiile aeriene.

În scrisoarea sa adresată Comisiei, Gilkinet solicită o scădere suplimentară a acestui prag, invocând circumstanțe excepționale, a aflat AFP.

CEO-ul Grupului Lufthansa, Carsten Spohr, a avertizat pe 23 decembrie că va fi obligat să opereze "18.000 de zboruri inutile" în timpul iernii "doar pentru a-și păstra drepturile de decolare și aterizare", într-un interviu acordat cotidianului FAZ.

"În ciuda cererilor noastre stringente pentru mai multă flexibilitate, UE a aprobat o regulă de utilizare de 50% în mod clar nerealist", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Asociației Internaționale de Transport Aerian , care reprezintă marea majoritate a companiilor.

Air France, "care nu a operat niciodată un zbor gol pentru a păstra sloturile și nu intenționează să facă acest lucru", a declarat că "este" în favoarea unei reevaluări a acestor reguli, astfel încât companiile să continue să opereze zboruri numai atunci când cererea o justifică".

Bruxelles-ul își explică fermitatea printr-un imperativ al concurenței. Un purtător de cuvânt al Comisiei a invocat miercuri "necesitatea de a se asigura că capacitatea aeroportului este utilizată în mod competitiv în beneficiul tuturor consumatorilor".

