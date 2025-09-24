Condiment popular, retras din marile supermarketuri. Conține un pesticid interzis: „Cei care l-au cumpărat să nu îl consume”

Un lot de cuișoare comercializat sub brandul Kamis a fost retras de urgență de pe rafturile mai multor lanțuri de supermarketuri din România, printre care Carrefour, Auchan, Kaufland, Mega Image, Profi și Selgros, în urma unei alerte privind depășirea limitelor legale de pesticide.
Potrivit notificărilor publicate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), produsul vizat este:
- Nume produs: Kamis Cuișoare
- Gramaj: 10 g
- Număr lot: 0002791365
- Data expirării: 17.02.2028
- Motivul retragerii: depășirea nivelului admis de clorpirifos, un pesticid utilizat în agricultură, dar interzis în Uniunea Europeană din cauza efectelor toxice asupra sănătății.
Compania Kamis Condimente SRL a informat magazinele despre problema apărută în cadrul unui control de rutină, iar toate rețelele de retail au inițiat retragerea de la vânzare și rechemarea produsului de la clienți.
Recomandări pentru consumatorii care au cumpărat produsul
Clienții care au achiziționat acest produs sunt sfătuiți să nu îl consume, ci să îl returneze în magazinul de unde l-au cumpărat, chiar și fără bon fiscal. Contravaloarea produsului va fi rambursată integral.
Lanțurile de magazine au transmis public mesaje prin care își exprimă angajamentul pentru siguranța consumatorilor și colaborează cu autoritățile pentru a preveni incidente similare.
Ce este clorpirifosul și de ce este periculos?
Clorpirifosul este un pesticid organofosforic utilizat în trecut pentru combaterea insectelor în agricultură. Studii științifice au arătat că această substanță poate afecta sistemul nervos, în special la copii, și poate produce efecte endocrine. Din acest motiv, utilizarea sa a fost interzisă în Uniunea Europeană începând cu anul 2020.