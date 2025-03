Controversele accidentului mortal din Serbia: Ambulanţele din România nu au fost lăsate să treacă de vamă. Ce spune Raed Arafat

Fetiță care venea de la un concurs în Serbia, ucisă într-un accident provocat de un șofer sârb beat. FOTO Captură video Antena 3 CNN

Medicii români fac acuzaţii grave în cazul accidentului din Serbia, unde o fetiţă de 8 ani alături de tatăl ei au murit în timp ce se întorceau în ţară. Cadrele medicale din Mehedinți solicitate la fața locului spun că nu au fost lăsate să treacă de vama sârbească, iar cele 28 de minute petrecute la punctul de trecere ar fi putut salva viaţa fetiţei. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, dar şi Poliţia de Frontieră, au venit cu lămuriri cu privire la blocarea serviciilor de urgenţă.

Accidentul teribil petrecut în Serbia duminică noapte, unde o fetiţă de 8 ani şi tatăl acesteia au murit în timp ce veneau de la un concur de dans a stârnit un val de controverse în rândul cadrelor medicale. Ambulanţele din Mehedinţi chemate la faţa locului au fost oprite în vama sârbească pentru 28 de minute, ajungând la locul accidentului prea târziu.

"Am trecut foarte repede de vama din România. Le-am explicat unde mergem. La vama din Serbia, cele două ambulanțe nu au fost lăsate să treacă. Mi s-a cerut pașaportul. Nu l-am avut. Le-am spus că le dau CNP-ul, dar nu au vrut să ne lase. Au oprit ambulanțele în vamă. În vama de la sârbi, am ajuns la 03.00, am plecat la 03.28 și, la locul accidentului, am ajuns la 03.35. Am ajuns prea târziu! Aceste 28 de minute puteau face diferența. Când am ajuns, fetița era pe carosabil (fusese declarat decesul)", a declarat medicul Cornelia Bernardi.

Medicul susţine că protocolul pentru colaborarea în astfel de situaţii nu a fost respectat.

"Dacă pe mine nu m-au lăsat să trec vama poate am înțeles, pentru că nu aveam actele la mine; dar cei din vama din Serbia nu i-au lăsat nici pe ceilalți colegi ai mei, din cealaltă ambulanță. Există un protocol de colaborare în astfel de situații, între România și Serbia. Se pare că, în această situație, nu a fost respectat protocolul".

Poliţia de Frontieră: Intrarea şi ieşirea membrilor care acţionează în situaţii de urgenţă sunt prevăzute de dreptul intern al fiecărui stat

Poliţia de Frontieră a transmis un comunicat prin care lămuresc de ce ambulanţele mehedinţene au fost oprite la vama sârbească, subliniind faptul că "pentru intrarea într-un stat terț, autoritățile de frontieră iau măsurile legale impuse de statul respectiv".

”În Codul Frontierelor Schengen, Regulamentul 399/2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane, există dispoziții speciale pentru anumite categorii de persoane, care, la Anexa VII, punctul 7 prevede ca pentru intrarea şi ieşirea membrilor serviciilor de salvare, a poliţiei, a pompierilor care acţionează în situaţii de urgenţă, precum şi a poliţiştilor de frontieră care trec frontiera în exercitarea atribuţiilor de serviciu sunt prevăzute de dreptul intern al fiecărui stat.

Astfel, în situații de urgență, polițiștii de frontieră români exceptează de la controlul de frontieră personalul medical aflat în misiune.

Această situație s-a întâmplat și în data de 31.03.2025, ora 02.45, când în PTF Porțile de Fier I s-au prezentat pe sensul de ieșire din țară două ambulanțe care se deplasau în direcția Serbia pentru a prelua pacienți ca urmare a producerii unui accident rutier, fiind creat un culoar de urgență pentru trecerea operativă a acestora, situație despre care a fost informată si partea sârbă.

Amintim faptul ca pentru intrarea într-un stat terț, autoritățile de frontieră iau măsurile legale impuse de statul respectiv pentru astfel de situații", a precizat Poliția de Frontieră în comunicat.

Raed Arafat: Regula de bază este că intervențiile într-o altă țară se fac doar la solicitarea autorităților acelei țări

Raed Arafat a spus în direct la Digi24 că "regula de bază este că intervențiile într-o altă țară se fac doar la solicitarea autorităților acelei țări"

"Intervențiile trebuie să urmeze protocoale clare, acolo unde acestea există. Nu toate statele au astfel de protocoale, iar acestea sunt activabile la solicitarea țării care are nevoie de sprijin. Practic, nu te poți duce de unul singur într-o țară doar pentru că ai fost sesizat. Este nevoie ca statul care solicită ajutorul să facă o cerere oficială. [...] Regula de bază este că intervențiile într-o altă țară se fac doar la solicitarea autorităților acelei țări. În unele situații, țara respectivă ar putea chiar să nu permită intrarea, deoarece actul medical trebuie să fie autorizat pe teritoriul lor. Aceste proceduri sunt reglementate, iar discuțiile nu se referă la ceea ce este corect sau uman, ci la respectarea regulamentelor existente", a declarat Arafat.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a subliniat faptul că Serbia nu face parte din Schengen, iar plecarea ambulanţelor în sprijin a fost făcută din proprie iniţiativă.

"Serbia nu face parte din Schengen, iar România a fost sesizată, astfel că ambulanțele au plecat să sprijine, însă acest lucru a fost făcut din proprie inițiativă. România a deschis un culoar pentru ca ajutoarele să poată intra, însă România rămâne responsabilă pentru zona sa. Ce s-a întâmplat în acel context, de ce s-a întârziat sau de ce nu aveau acte de identitate, trebuie să fie verificate", a adăugat şeful DSU.

Tragedia s-a produs la 10 km de granița cu România. În accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme - două înmatriculate în România, una în Serbia. Trei persoane au murit în urma impactului – un bărbat și fetița sa de 8 ani, precum și un cetățean sârb.

Familiile de români se întorceau de la un concurs internațional de dans care a avut loc duminică în Serbia și la care fetița de 7 ani câștigase premiul întâi. Șoferul sârb care a provocat tragedia era beat și a fugit de la fața locului, fiind prins mai târziu de către polițiști.

El ar fi intrat pe contrasens, acolo unde se deplasau regulamentar cele două mașini înmatriculate în România. Primul șofer român a reușit să evite impactul, însă pentru cel de-al doilea autoturism – în care erau cinci persoane - coliziunea a dus la producerea tragediei. Șoferul și fetița sa de 8 ani au decedat pe loc.