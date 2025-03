Fetiță care venea de la un concurs în Serbia, ucisă într-un accident provocat de un șofer sârb beat. Medicii români fac acuzații grave

Fetiță care venea de la un concurs în Serbia, ucisă într-un accident provocat de un șofer sârb beat. FOTO Captură video Antena 3 CNN

O fetiţă de 8 ani şi tatăl său au murit pe drumul spre ţară, în Serbia, după ce un şofer beat a intrat în plin în maşina lor. Cei doi se întorceau de la un concurs de dans unde fetiţa ieşise campioană. Cadrele medicale din Mehedinți, solicitate la faţa locului, acuză că nu au fost lăsate să treacă vama pe partea sârbească, iar în felul acesta, s-a întârziat intervenția.

Tragedia s-a produs noaptea trecută în Serbia, la 10 km de granița cu România. În accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme - două înmatriculate în România, una în Serbia.

Trei persoane au murit în urma impactului – un bărbat și fetița sa de 8 ani, precum și un cetățean sârb.

Familiile de români se întorceau de la un concurs internațional de dans care a avut loc duminică în Serbia și la care fetița de 7 ani câștigase premiul întâi. Șoferul sârb care a provocat tragedia era beat și a fugit de la fața locului, fiind prins mai târziu de către polițiști.

El ar fi intrat pe contrasens, acolo unde se deplasau regulamentar cele două mașini înmatriculate în România. Primul șofer român a reușit să evite impactul, însă pentru cel de-al doilea autoturism – în care erau cinci persoane - coliziunea a dus la producerea tragediei. Șoferul și fetița sa de 8 ani au decedat pe loc.

Cadrele medicale din Mehedinți solicitate la fața locului acuză faptul că nu au fost lăsate să treacă vama pe partea sârbească, iar în felul acesta s-a întârziat intervenția.

"Am fost solicitați să intervenim la un accident rutier, care a avut loc în Serbia, la 10 km de România. Au fost implicate 3 mașini și 10 victime. Una dintre mașini era cu cetățeni sârbi (o persoană decedată), iar celelalte două, cu cetățeni români (având 5 adulți și 3 fetițe). Din păcate, până am ajuns noi, echipajul de la Ambulanța Kladovo a declarat decesul fetiței de 8 ani și al tatălui ei, din România.

Celelalte victime erau în stare de șoc. Le-am acordat asistență medicală, dar nu a fost nevoie de transport la spital, pentru că nu prezentau leziuni care să le pună viața în pericol.

Situația fost dramatică. A fost un apel pe 112, făcut de mama fetiței, direct către dispeceratul din România. Ne-am deplasat cu două ambulanțe: una de tip C1 - C2 și cealaltă, B2. Am trecut foarte repede de vama din România. Le-am explicat unde mergem. La vama din Serbia, cele două ambulanțe nu au fost lăsate să treacă. Mi s-a cerut pașaportul. Nu l-am avut. Le-am spus că le dau CNP-ul, dar nu au vrut să ne lase. Au oprit ambulanțele în vamă. În vama de la sârbi, am ajuns la 03.00, am plecat la 03.28 și, la locul accidentului, am ajuns la 03.35. Am ajuns prea târziu! Aceste 28 de minute puteau face diferența. Când am ajuns, fetița era pe carosabil (fusese declarat decesul). Mama fetiței era în stare de șoc și îmi tot spunea: <>. Dacă nu întârziam, în vamă, poate era o șansă. Dacă pe mine nu m-au lăsat să trec vama poate am înțeles, pentru că nu aveam actele la mine; dar cei din vama din Serbia nu i-au lăsat nici pe ceilalți colegi ai mei, din cealaltă ambulanță. Există un protocol de colaborare în astfel de situații, între România și Serbia. Se pare că, în această situație, nu a fost respectat protocolul.", a declarat medicul Cornelia Bernardi.

Autoturismele implicate în accident au fost grav avariate, fiind ridicate luni dimineață cu auto-platforme.