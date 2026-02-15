Copiii români din Bavaria ar putea învăța limba română la școală. Anunțul ministrului Oana Țoiu

Ministrul Țoiu a discutat cu oficiali germani despre introducerea de cursuri de limba română în școli din Bavaria. Foto: Facebook/MAE

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a discutat cu oficiali din landul Bavaria despre introducerea de cursuri în limba română în școli din regiune, pentru copiii comunității românești, dar și despre posibilități de extindere a cursurilor gratuite organizate de MAE română împreună cu Institutul Limbii Române, începând cu acest an școlar.

Potrivit unui comunicat de presă transmis duminică de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Oana Țoiu, care participă în aceste zile la Conferința de Securitate de la Munchen, a avut o întâlnire bilaterală cu Eric Beisswenger, ministru de stat pentru Afaceri Europene și Internaționale în cadrul Cancelariei de Stat a Bavariei, precum și o întâlnire, organizată la Consulatul General al României de la Munchen, cu reprezentanți ai comunității românești din acest land, care numără aproximativ 300 de mii de persoane.

În întâlnirea cu comunitatea, ministrul Oana Țoiu a evidențiat 'densitatea istorică' a comunității, unde se întâlnesc nucleele sașilor și șvabilor, memoria rezistenței anticomuniste de la Europa Liberă și noile valuri de profesioniști înalt calificați, menționează comunicatul MAE.

'Am folosit prezența la Conferința de Securitate de la Munchen pentru a mă întâlni cu reprezentanți ai comunității românești din Bavaria la Consulatul General al României. Dacă ar fi să descriu într-o singură frază comunitatea de aici, aș spune că este una dintre cele mai complexe și nuanțate de dincolo de granițele țării. Vorbim de aproximativ 300 de mii de români care reprezintă astăzi o parte esențială din 'infrastructura umană' a prosperității bavareze. De la profesioniști în IT, medici și ingineri, până la antreprenori și lucrători în industriile auto, de construcții sau agricolă, românii de aici produc valoare și respect într-un land german unde se întâlnesc nucleele sașilor și șvabilor, memoria rezistenței anticomuniste de la Europa Liberă și noile valuri de specialiști înalt calificați. Este un mix de generații și biografii care formează o comunitate matură și foarte exigentă', a scris ministrul Țoiu, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Ea a subliniat că 'relația economică dintre România și Bavaria a devenit una de o importanță strategică majoră pentru că acest land este motorul investițiilor germane în România - sute de companii cu capital bavarez activează pe piața românească iar schimburile comerciale bilaterale au atins un nivel istoric de aproximativ 8 miliarde de euro anual'.

'Am anunțat azi membrii comunității și că am avut, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, o întâlnire bilaterală cu Eric Beisswenger, ministru de stat pentru Afaceri Europene și Internaționale în cadrul Cancelariei de Stat a Bavariei. Am discutat despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în școlile locale din Germania începând cu acest an școlar și despre posibilități de extindere a cursurilor gratuite organizate de MAE împreună cu Institutul Limbii Române care să permită copiilor români să-și păstreze identitatea lingvistică', a adăugat Țoiu.

Potrivit comunicatului MAE, în întâlnirea cu ministrul Eric Beisswenger s-a decis reluarea lucrărilor Comisiei Mixte România-Bavaria pentru lună martie 2026, la București, forum unde vor fi discutate investiții comune și soluții concrete pentru protecția drepturilor lucrătorilor.

De asemenea, tot la Munchen, ministrul Țoiu a avut o întâlnire bilaterală cu Hendrik Wust, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, cu care a discutat despre comunitatea românească, dar și despre atragerea de noi investiții în România și sprijinirea antreprenorilor români care creează valoare în Germania.