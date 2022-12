Milionarul Cornel Tăbăcaru, mesaj de Ziua Naţională a României, de pe malul oceanului: "Trăiască România!"

Milionarul Cornel Tăbăcaru a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Naţionale 1 decembrie din reşedinţa sa de pe malul oceanului.

Sursa foto: Facebook

Cornel Tăbăcaru sărbătoreşte din reşedinţa sa care se află în Costa Rica.

Acesta sărbătoreşte cu cârnaţi de la Grăjdana, judeţul Buzău şi covrigi tot de pe acolo.

"La mulţi ani, la mulţi ani! Trăiască România!", a transmis Cornel Tăbăcaru pentru Antena 3 CNN.

Întrebat ce pace vrea să facă Nicu şi Marcel, milionarul a răspuns că "astăzi nu le are cu politica".

"Eu nu le am cu politica astăzi, iertaţi-mă, le am chiar cu România, o să apară mâine în jurnalul Naţional un articol despre preşedintele Republicii Costa Rica care a stat patru ani în România ca reprezentant al Băncii Mondiale. Mai am aici încă un român, avem restaurant Braşov, avem Vlad Ţepeş, avem bere Dracula făcută în Costa Rica, artizanal, noi suntem de aici, suntem o mână de români, dar iată cu preşedinte, cu ministru adjunct care sunt legaţi de România. Ministrul adjunct a avut şapte ani la facultate în România. Aşa că noi mai uşor cu Nea Nicu cu Nea Nae, n-avem noi treabă", a declarat milionarul.

Întrebat cum este ziua sa de 1 decembrie şi cum sărbătoreşte, acesta a răspuns că "nu aşa" cum se aşteaptă lumea.

"Nu aşa! Aici nu este ca în alte frontiere, nu e n-ai nimic de declarat. Aici am eu o reţetă care o fac de Crăciun şi am făcut-o şi ieri, mă duc aici la măcelărie, are ăla maşină, toacă, face, drege, am adus mirodenii din România. I-am arătat doamnei Bârzilă, am putut să strecor nişte covrigi şi mi-am făcut cârnaţii aici aşa că noi nu avem treabă astăzi cu politica pură din România", a spus omul de afaceri.