Foto: Pixabay.com

CRĂCIUN FERICIT! GOOGLE sărbătoreşte Crăciunul cu un doodle dedicat. Moment prielnic pentru ca voi să trimiteţi MESAJE DE CRĂCIUN celor dragi. În general, URĂRILE DE CRĂCIUN au teme religioase, însă mulţi români aleg şi variante amuzante pentru mesajele de sărbători.



MESAJE DE CRĂCIUN. E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară...prin zăpadă Moşul zboară ? ...Ni se trage de la vin



Să ai parte de tot ce e mai bun în viaţa! L-am visat pe Moş azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine!



MESAJE DE CRĂCIUN. Căţeluş cu păru' creţ, să ai jeepu' în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină, o lopată pentru bani/La Anu şi la Mulţi Ani!



Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani.



MESAJE DE CRĂCIUN. Fie ca sfintele sărbători de iarnă sa te gasească alături de colegii tăi. În traducere liberă, nici anul ăsta nu ai liber de Crăciun!



Daca nu ştii care-i culmea cadourilor, înseamnă că n-ai primit mesajul meu: nu lăsa pentru Ajun ce poţi să-mi oferi chiar acum!



MESAJE DE CRĂCIUN. Bucuria Crăciunului să ţină până în zori şi un cor de crăciuniţe să-ţi cânte de Sărbători!



SĂRBĂTORI FERICITE şi un brad cât mai frumos. Să vină Mos Crăciun cu un Ferrari şi să plece pe jos.



MESAJE DE CRĂCIUN. Sunt virusul Mos Craciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tau la adresa pe care o vei primi in urmatorul mesaj sms.



Bucuria Craciunului sa tina pana in zori si un cor de craciunite sa-ti cante de Sarbatori!



“L-am visat pe Moş azi noapte, venea tare de departe, Cu un sac mare în spate, Să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine! CRĂCIUN FERICIT!”



MESAJE DE CRĂCIUN. “Moş Crăciun bate la uşă, Scoate mâna din mănuşă, Şi vă dă din palma lui, Darurile cerului. Lângă brad şi lângă foc, Să vă umple de noroc! CRĂCIUN FERICIT!



Sper ca moșul să fie darnic cu tine anul acesta! Daca nu, stai liniștit/ă, eu oricum o să îți iau ceva!



MESAJE DE CRĂCIUN. Cu ocazia sfintelor Sărbatori de Crăciun, Guvernul României aduce la cunoştinţa cetăţenilor introducerea impozitului special pe Sărbatori.



Fie ca celor care nu ați fost cuminți să aveți norocul ca Moș Crăciun să vă aducă nuielușe … dar din ciocolată.



Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, mașini scumpe, apartamente de lux, vacanțe exotice. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!



MESAJE DE CRĂCIUN. La mulţi ani cu sănătate, să aveţi belşug, de toate, bucurii şi nestemate, de-acum şi pe mai departe.



L-am visat pe Moș Crăciun azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate, deci așteaptă-l că el vine, dar acum este la mine!



Fie ca sfintele sărbători de iarnă sa te gasească alături de colegii tăi. În traducere liberă, nici anul ăsta nu ai liber de Crăciun!



MESAJE DE CRĂCIUN. Daca nu ştii care-i culmea cadourilor, înseamnă că n-ai primit mesajul meu: nu lăsa pentru Ajun ce poţi să-mi oferi chiar acum!



Bucuria Crăciunului să ţină până în zori şi un cor de crăciuniţe să-ţi cânte de Sărbători!



MESAJE DE CRĂCIUN. Sărbători fericite şi un brad cât mai frumos. Să vină Mos Crăciun cu un Ferrari şi să plece pe jos.



Sunt virusul Mos Craciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tau la adresa pe care o vei primi in urmatorul mesaj sms.