Pentru al VI – lea an, Craiova devine timp de 8 zile scena internațională a artei animației, unde trupe și artiști independenți din 23 de țări vor crea o atmosferă vibrantă pentru publicul de toate vârstele. Ediția din acest an stă sub semnul REvoluției , și va cuprinde aproximativ 400 de evenimente, ce vor bucura și colora străzile, piețele, parcurile și cartierele Craiovene.

Desfășurat anual între 25 august și 01 septembrie, festivalul Puppets Occupy Street este organizat de Teatrul pentru copii și tineret Colibri și finanțat de Primăria și Consiliul Local Municipal Craiova. Reprezentații teatrale, ateliere de creație, concerte, expoziții, proiecții video, video mapping, happening-uri, animație stradală, arte vizuale, arte plastice și parade spectaculoase, cu păpuși supradimensionate și care alegorice se desfășoară simultan în mai multe zone ale orașului și sunt gratuite. Festivalul are un caracter necompetitiv.

Festivalul a debutat în anul 2014, fiind o ediție pilot, ce a cuprins 85 de evenimente și s-a bucurat de 23.000 de spectatori. Următoarele ediții au fost dedicate elementelor vitale esențiale: Apa – Ediția din 2015, Focul – Ediția din 2016, Aerul – Ediția din 2017, Pământul – Ediția din 2018.

Ediția din anul 2019, REvolution Edition, are ca motto „Evoluție prin revoluție”.

Special, pentru fiecare ediție, s-au construit păpuși supradimensionate (având dimensiuni între 2 și 13 m lungime și înălțimea între 2 și 4,5 m), în regim propriu, acestea fiind puncte forte ale festivalului prin paradele de mare amploare care deschid și închid manifestarea.

Ediția de Apă 2015 a reunit artiști din șapte țări ale lumii și a constat în aproape 150 de evenimente din care 66 de spectacole, 5 concerte, 13 ateliere de creație, 2 expoziții, 2 parade, proiecții video, instalații, etc. și s-a bucurat de 40.000 de spectatori.

În 2016, Ediția de Foc a adus la Craiova artiști din zece țări și a însemnat 221 de evenimente, din care: 2 parade cu 7 păpuși gigant, 90 spectacole, 3 concerte, 13 ateliere de creație, 3 expoziții, proiecții video, video mapping, arte vizuale, arte plastice, animație stradală, etc., evenimente desfășurate în 13 spații neconvenționale. Ediția de Foc a adunat 43.000 de spectatori.

Ediția din 2017, Air Edition a cuprins 255 de evenimente: 100 de spectacole, 60 de ateliere, 3 parade, 3 concerte, 89 de evenimente conexe (expoziții, proiecții video, happening-uri, arte plastice și arte vizuale, videomapping, jocurile copilăriei, sand art, facepainting etc.), evenimente ce s-au desfășurat în desfăşurat în 18 spaţii neconvenționale, cu peste 40.000 de spectatori și a reunit artiști din 12 țări.

Ediția din 2018 a fost dedicată Pământului și a cuprins aproape 400 de evenimente: 180 de spectacole, 73 de ateliere, 3 parade și alte evenimente conexe, alături de participanți din Argentina, Turcia, Italia, Spania, Belgia, Rusia, Bulgaria, Polonia, Marea Britanie, Germania, Elveția, Serbia, Grecia, Macedonia, Australia, Franța și România. Festivalul s-a desfășurat în 21 de spații neconvenționale și s-a bucurat de aproape 50.000 de spectatori.

