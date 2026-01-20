Cristian Diaconescu, despre criza din NATO: Singura alianţă în care membrii s-au atacat între ei a fost Tratatul de la Varşovia

"Există un necesar de pregătire psihologică la nivelul societăţii. Se mai adaugă o altă impredictibilitate: aşa cum bine se spunea, singura organizaţie de securitate politico-militară în care membrii s-au atacat unii pe alţii a fost Tratatul de la Varşovia", a declarat Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, marţi, la Antena 3 CNN, în contextul tensiunilor dintre UE şi administraţia Trump. Totuşi, Diaconescu este de părere că "sunt semnale interesante din punct de vedere al prudenţei şi al limitării consecinţelor în legătură cu dimensiunea militară din NATO".

"Falia dintre UE şi administraţia americană este foarte gravă, pentru că este fără precedent. În acest moment, tot ce însemna logică globală este pus sub semnul întrebării. De aspectele securitare nu mai vorbim... Din oră în oră există contacte, dialog, pentru ca escaladare să se oprească şi să se găsească o alternativă.

Care ar fi variantele? Se pleacă de la o premisă prudentă, în dialogul european, şi anume decizia va fi personalizată, va fi selectivă şi poate fi reversibilă. Ceea ce înseamnă înţelegerile în acest moment presupun asumarea mai multor variante, ci şi consecinţele ulterioare.

Din câte am înţeles, sunt semnale interesante din punct de vedere al prudenţei şi al limitării consecinţelor în legătură cu dimensiunea militară din NATO. Deci s-a transmis statelor din Alianţă să nu escaladeze această dimensiune militară şi se pare că există o înţelegere, inclusiv cu americanii, ca pe acest palier lucrurile să fie stabile", a afirmat Cristian Diaconescu.

După ce generalul Gheorghiță Vlad a spus că România trebuie să aibă populația pregătită pentru „susținerea unui efort de război”, Cristian Diaconescu a apreciat că "generalul Gheorghiţă are dreptate în ce priveşte impredictibilitatea".

După cum stau lucrurile în acest moment, dialogul este atât de intens, se caută variante mai ales de natură economică, dar şi militară, între SUA şi Europa, iar pierderile, dacă nu se ajunge la o înţelegere, ar fi mult mai mari decât câştigurile, pentru ambele părţi, dacă s-ar încălca actul de la Helsinki.

Din punct de vedere al gestului, contează alternativele bine evaluate după ce ai intrat. Ce se întâmplă? Aici ar trebui să existe o analiză. România are obligaţia să facă o analiză profundă.

Cadrul este creat, cum maximizezi este altceva", a mai afirmat Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial.