Cristian Ghinea, despre PNRR: ”Nici măcar eu nu am citit chiar toate anexele”

„Vreau să fie foarte clar că doar se vede capătul drumului: urmează evaluarea oficială a Comisiei. Au fost multe neadevăruri spuse despre PNRR. Pe site poate fi găsit tot programul PNRR, are 1200 de pagini, iar alăturat sunt anexele. Din câte știm noi suntem prima țară care publcăm și anexele. Nu există obligația de a publica PNRR. Într-o decizie fără precedent, de transparență, am decis să publicăm. Cei care cred că pot face o treabă mai bună să ne facă semnalări și le corectăm. O să fac o prezentare poate mai scurtă decât vă așteptați. (...) Cu rugămintea că dacă sunt chestiuni pe care nu le știu, pentru că nici măcar eu nu am citit chiar toate anexele.”, a declarat Cristian Ghinea în conferința de presă de prezentare a PNRR.

Întrebat de ce compania GSP a primit proiecte prin PNRR fără licitație, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a spus că nu știe și că aceste informații ar trebui transmise de Ministerul Energiei,care a depus proiectul respectiv.

”Nu am cum să vă spun pentru că nu știu, este un proiect depus de Ministerul Energiei și vorbim de două proiecte inovatoare ale Romgaz în consorțiu cu Siemens și acea companie. Colegii de la Ministerul Energiei vor trebui să explice tehnic acea intervenție. Dacă nu se face acest lucru va fi înlocuită acea intervenție”, a spus Ghinea, întrebat de Economedia.ro cum a ajuns o companie privată ca GSP să apară în PNRR, fără licitație.

PNRR se referă la un pachet de investiții publice și reforme propuse în baza Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020. Aceste reforme și proiecte de investiții publice trebuie puse în aplicare până în 2026.

Regula stabilită prin propunerea de Regulament (aflată încă în negociere la nivel european) este ca 70% din granturi să fie angajate până la finalul anului 2022, termenul limită pentru accesarea diferenței de 30% din granturi fiind 31 decembrie 2023. În plus, plățile pentru proiectele care vor fi incluse în programele naționale de redresare și reziliență trebuie făcute până în decembrie 2026.

PNRR are la bază 6 piloni principali: Tranziția spre o economie verde; Transformarea digitală; Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; Coeziunea socială și teritorială; Sănătate și reziliență instituțională; Copii, tineri, educație și competențe.

