Ion Cristoiu semnalează că este ceva în neregulă în conflictul izbucnit pe marginea distribuirii luminii de Paşti, după ce miercuri preşerdintele Iohannis a dezavuat acordul între Patriarhie şi Ministerul de Interne şi a cerut anularea acestuia. În opinia sa, guvernanţii nu se aşteptau la un asemenea dezastru.

“Conflictul izbucnit astăzi adânceşte imaginea de dezastru ivită aseară când domnul ministru de Interne, în, am înţeles că în geaca lui de neînlocuit, şi spune că vrea să i se spună Erdogan, îi place imaginea asta de forţă, a dat citire unui fel de acord, eu spun târg, între Ministerul de Interne şi Patriarhie în legătură cu implicarea forţelor de ordine, poliţie, jandarmi, şi bănuiesc că şi cei cde la armată în distribuirea, ca să folosesc acest termen laic a Luminii Sfinte. Apropo de acest conflict, este ceva în neregulă pentru că Ludovic Orban a fost aseară la un post de televiziune şi a justificat această măsură, a cântat-o de la un capăt la altul. Deci premierul României ştia. Dacă ştia sau nu Klaus Iohannis, nu putem dovedi. Circulă pe surse informaţia că de fapt numai un consilier de acolo, responsabil cu Cultele, a fost informat şi el a zis ok. Nu are importanţă, când e vorba despre un scandal, preşedintele, Şeful, cu ş mare, poate să iasă din el spunând că nu ştie. E greu de presupus că nu ştie. Eu cred că nu se aşteptau la un asemenea dezastru atât în rândul electoratului de dreapta, cât şi, culmea, în rândurile electoratului de stânga, să zicem, mai credincios”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu a explicat că imaginea de dezastru a fost creată după ce acordul între MAI şi Patriarhie a desfiinţat practic mesajul preşedintelui Iohannis că românii trebuie să stea în case deoarece vine Apocalipsa.