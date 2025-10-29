150 de ani de la nașterea Reginei Maria, azi, 29 octombrie 2025: Totul despre prințesa britanică devenită „mama răniților” în România

La 29 octombrie 2025 se împlinesc 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, una dintre cele mai mari figuri feminine din istoria României. Diplomată, artistă, scriitoare și regină a tuturor românilor, Maria a lăsat o moștenire ce trece dincolo de timp.
Moștenitoare a două mari dinastii europene, reprezentate de regina Marii Britanii și cea a Rusiei, Maria a devenit sufletul unei națiuni aflate la răscruce, contribuind decisiv la Marea Unire din 1918 și la afirmarea României în lume.
O prințesă britanică devenită regină a unei națiuni latine
Născută la 29 octombrie 1875, în comitatul Kent din Anglia, Maria Victoria Alexandra era fiica ducelui Alfred de Edinburgh (fiul reginei Victoria a Marii Britanii) și a Marii Ducese Maria Alexandrovna a Rusiei, fiica țarului Alexandru al II-lea.
Crescută între palatele Angliei, curtea imperială de la Sankt Petersburg și peisajele însorite ale Maltei, Maria a primit o educație rafinată, cultivând o pasiune pentru artă, literatură și pictură.
La doar 17 ani, a fost logodită cu Principele Ferdinand al României, iar la 10 ianuarie 1893 cei doi s-au căsătorit la Sigmaringen, sub privirile Europei regale.
„A fost începutul unui drum pe care aveam să merg toată viața mea – drumul spre inima României”, avea să scrie mai târziu.
Dragoste, datorie și o familie regală plină de personalități
Căsătoria cu Ferdinand – începutul unei noi vieți
Căsătoria dintre Principesa Maria și Principele Ferdinand a avut loc la Sigmaringen, în decembrie 1892 (stil vechi)/ianuarie 1893 (stil nou), și a fost considerată o alianță politică între două mari case regale, dar s-a transformat, cu timpul, într-o legătură complexă, presărată cu provocări și momente de afecțiune sinceră.
Deși diferiți prin temperament — Ferdinand era rezervat și disciplinat, iar Maria pasională și nonconformistă — cei doi au găsit un echilibru între datorie și viața personală. În scrierile sale, Regina Maria recunoștea:
„Căsnicia mea a fost o școală a răbdării și a înțelepciunii. Am învățat să iubesc o țară și un popor, iar dragostea mea s-a născut din dăruire.”
Sub tutela strictă a regelui Carol I, tânăra principesă a trebuit să se adapteze rigorilor curții românești. Cu timpul, însă, farmecul, inteligența și deschiderea sa au cucerit poporul și elitele țării.
Copiii Reginei Maria – o dinastie între tradiție și destin
Maria și Ferdinand au avut șase copii, fiecare cu o poveste de viață aparte:
- Regele Carol al II-lea (1893–1953) – un moștenitor controversat, cu o personalitate puternică și decizii care au influențat profund istoria României interbelice;
- Principesa Elisabeta (1894–1956) – devenită ulterior regină a Greciei, cunoscută pentru eleganța și spiritul său artistic;
- Principesa Maria (1900–1961) – căsătorită cu regele Alexandru I al Iugoslaviei, unind prin alianță două popoare balcanice;
- Principele Nicolae (1903–1978) – pasionat de aviație și artă, dar adesea în conflict cu regulile Casei Regale;
- Principesa Ileana (1909–1991) – cunoscută pentru activitatea sa caritabilă și fondarea Spitalului „Regina-Mamă Elena” de la Bran;
- Prințul Mircea (1913–1916) – copilul cel mai mic, pierdut tragic în timpul Primului Război Mondial, eveniment care a marcat profund viața Reginei.
Despre durerea pierderii fiului ei, Maria scria în memoriile sale:
„O parte din sufletul meu a rămas cu el. Dar în acea suferință am învățat că iubirea pentru oameni este forma cea mai înaltă a mângâierii.”
Regina soldat, mama răniților, vocea României Mari
Regina Maria a intrat în istorie ca „mama răniților” și „regina soldat”, pentru implicarea ei exemplară în timpul Primului Război Mondial. A condus spitale de campanie, a îngrijit răniți și a organizat acțiuni de sprijin pentru soldați și familiile acestora.
În anii grei ai refugiului de la Iași, Maria a fost stâlpul moral al țării: vizita zilnic spitalele, le vorbea soldaților, îi mângâia și le oferea speranță. „Multe zile am rămas în mijlocul soldaților mei și Dumnezeu mi-a îngăduit să pot fi de vreun ajutor...”, nota ea în Memoriile sale.
După război, a devenit un adevărat ambasador al României Mari, pledând pentru recunoașterea internațională a frontierelor țării la Conferința de Pace de la Paris. Prin carisma și prestigiul ei personal, a reușit ceea ce diplomații nu puteau obține ușor: a deschis inimile liderilor occidentali pentru cauza României.
Iubiri și pasiuni: cine a fost „Prințul alb al reginei”
Regina Maria a fost o femeie de o sensibilitate aparte, dar și un spirit liber, într-o epocă dominată de convenții. Deși căsătoria cu regele Ferdinand a fost una de datorie, Maria a cunoscut și iubirea romantică.
Cea mai cunoscută relație a sa, discretă, dar intensă, a fost cu Barbu Știrbey, omul de încredere al Coroanei, supranumit „Prințul alb al reginei”.
„Am trăit prea mult între ziduri de convenții. Dar inima mea a rămas neîmblânzită, căutând mereu libertatea de a iubi și de a fi iubită.” (Regina Maria, „Povestea vieții mele”)
Artista care a pictat România
Pictoriță și decoratoare talentată, regina a iubit culoarea și frumusețea în toate formele ei. A fost patroană a „Tinerimii Artistice”, a creat mobilier și obiecte decorative inspirate de arta românească, iar costumul popular a devenit semnătura ei personală.
„Mă simțeam mai fericită cu penelul în mână... Florile mele, chiar și după ce se uscau, păstrau adâncimea catifelată a naturii.” (Povestea vieții mele)
La Balcic, locul de refugiu și creație, și-a construit „Cuibul liniștit”, un paradis între mare și stâncă, unde picta, scria și primea artiști, diplomați, prieteni din toată lumea.
O inimă pentru o țară
După moartea sa, la 18 iulie 1938, regina a fost înmormântată la Curtea de Argeș, alături de regele Ferdinand. Inima ei – simbol al iubirii față de România – a fost depusă, după dorința ei, la Balcic, în capela Stella Maris. Astăzi, ea se află în Salonul de Aur al Castelului Pelișor, locul unde și-a dat ultima suflare.
„Am iubit țara aceasta cu o dragoste care nu se stinge.” – scria Regina Maria în testamentul său.
Evenimente dedicate Reginei Maria – 150 de ani de la naștere
În 2025, întreaga țară și numeroase instituții culturale internaționale au celebrat personalitatea Reginei Maria prin expoziții, conferințe și evenimente artistice:
- 15 ianuarie 2025 – Expoziția „Regina Maria – Un veac și jumătate”, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” și Institutul Național al Patrimoniului;
- 6 martie 2025 – Proiecția filmului documentar „Coroana Unirii”, ICR Stockholm;
- 26 aprilie 2025 – Spectacolul „Maria – Regina tuturor românilor”, ICR Beijing;
- 13 septembrie 2025 – „Armonii românești – Turneu Liric în Italia – San Marino”, eveniment omagial organizat de Asociația „Dacia senza Frontiere”;
- 8–24 octombrie 2025 – Expoziția „Regina Maria – 150 de ani de la naștere”, Biblioteca Academiei Române;
- 16 octombrie 2025 – Conferința „Repere istorice în viața și activitatea Reginei Maria”, ICR Madrid;
- 27–29 octombrie 2025 – Evenimentul „Regina Maria – Ecoul unui destin care a scris România modernă”, Palatul Parlamentului, sub egida Comisiei UNESCO.
Moștenirea Reginei Maria a României
Regina Maria a fost mai mult decât o suverană – a fost o conștiință națională. A inspirat generații prin puterea, eleganța și patriotismul ei.
„Adevărata putere a unei femei nu stă în coroana pe care o poartă, ci în curajul cu care își urmează inima.” – scria ea în Povestea vieții mele.
La 150 de ani de la naștere, Regina Maria rămâne sufletul feminin al României moderne – o regină care a iubit, a luptat și a visat o țară unită, demnă și frumoasă.