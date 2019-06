200 de ani de la naşterea istoricului Nicolae Bălcescu, personalitate marcantă a Revoluţiei de la 1848. Radu Tudor: „Bălcescu a fost și este un frate al tuturor românilor”

Foto: Radu Tudor (radu-tudor.ro)/ Facebook

La 29 iunie 2019, se împlinesc 200 de ani de la naşterea istoricului şi omului politic Nicolae Bălcescu, unul dintre cei mai dedicaţi reprezentanţi ai cauzei Revoluţiei de la 1848.

„Azi se implinesc 200 de ani de la nasterea lui Nicolae Balcescu, figura aparte a Revolutiei de la 1848. A contribuit esential, in scurta si zbuciumata sa viata, la implementarea primelor garantii de libertate cetateneasca pentru romani. Lui Balcescu îi suntem datori pentru instituirea steagului tricolor. A promovat un patriotism modern, cu puternice ancore europene. A fost un bun prieten al lui Avram Iancu. Dupa un pelerinaj european neobosit pentru a promova ideile unei Romanii libere, ca parte a unui continent dominat de valori universale, Nicolae Balcescu a murit la Palermo in 29 noiembrie 1852, la doar 33 de ani. Recent, am avut placerea sa vizitez Casa Memoriala Nicolae Balcescu din jud Valcea. Un loc aparte, frumos si plin de semnificatii, pus in valoare de un muzeograf cu har. Impartasesc cu voi imaginile locurilor natale, convins ca Nicolae Balcescu a fost si este un frate al tuturor romanilor cu viziune europeana pentru tara lor”, a scris jurnalistul Radu Tudor pe pagina sa de Facebook.